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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12320123211232212323
Повідомлення Додано: Вів 03 чер, 2025 10:33

  Бетон написав:
  Sandor написав:Здали однуху за 35 тис на місяць у Варшавському: https://youtu.be/cs28kdj8Lvk?si=318LESxHtg9_twHm

ну вот
ещё одно подтверждение

Не могли по кривій стіні волохатим валиком пройтись..
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 чер, 2025 11:15

  Hotab написав:
  Бетон написав:
  Sandor написав:Здали однуху за 35 тис на місяць у Варшавському: https://youtu.be/cs28kdj8Lvk?si=318LESxHtg9_twHm

ну вот
ещё одно подтверждение

Не могли по кривій стіні волохатим валиком пройтись..

саме дешеве ДСП, дешеві меблі мякі, практична підлога, дешеве освітлення, навіть штор не має, дуже дешевий с.у. плитка в-цтва Україна
зроблено просто, недорого, зі смаком.
ось і результат. коли люди знають, що роблять
Бетон
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Повідомлення Додано: Вів 03 чер, 2025 11:31

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Твой талант малыми средствами плюс своими инженерными способностями кроить и клеить не хуже немцев(это я Poggenpohl имею в виду) и по ценам 21года ничто по сравнению со способностью рыл сдавать квартирку на отшибе почти за штуку в мес.
Тут надо цыганом родится и обладать наглостью и пробивной мощностью Бени.
За 35 на Подоле или даже ближе к Крещатику вообще ничего в новостроях не сдаётся равного метража?
Востаннє редагувалось барабашов в Вів 03 чер, 2025 11:35, всього редагувалось 1 раз.
барабашов
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Повідомлення Додано: Вів 03 чер, 2025 11:34

  Hotab написав:
  Бетон написав:
  Sandor написав:Здали однуху за 35 тис на місяць у Варшавському: https://youtu.be/cs28kdj8Lvk?si=318LESxHtg9_twHm

ну вот
ещё одно подтверждение

Не могли по кривій стіні волохатим валиком пройтись..

То ремонт для гурманів, естетів, ыліти.
Frant
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Повідомлення Додано: Вів 03 чер, 2025 12:58

Многие не понимают, что происходит.
Есть отличный фильм "Свадьба в Малиновке". Рекомендую к просмотру.
И сразу все все поймут.

СССРовские запасы закончились. Всего. Людей, энергетики, индустрии. Своих нет и не будет, так как пшенично-олийной ылите они не нужны.

Фокус в том, что такая псевдоэлита - этой территории также не нужна
Frant
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Повідомлення Додано: Вів 03 чер, 2025 13:06

  барабашов написав:Твой талант малыми средствами плюс своими инженерными способностями кроить и клеить не хуже немцев(это я Poggenpohl имею в виду) и по ценам 21года ничто по сравнению со способностью рыл сдавать квартирку на отшибе почти за штуку в мес.
Тут надо цыганом родится и обладать наглостью и пробивной мощностью Бени.
За 35 на Подоле или даже ближе к Крещатику вообще ничего в новостроях не сдаётся равного метража?

Ты ж сам знаешь, что камри 40 надёжная
Но покупают китайцев (фольцы тоже китайские) как цыганские блестяшки.
Главное, такой ремонт вовремя скинуть. Хотя замена фасадов и перекраска стен делается легко
Никакого таланта не нужно. Пинтерест или эскизы дизайнера, если с фантазией трабл
Бетон
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Повідомлення Додано: Вів 03 чер, 2025 13:08

  Frant написав:Многие не понимают, что происходит.
Есть отличный фильм "Свадьба в Малиновке". Рекомендую к просмотру.
И сразу все все поймут.

СССРовские запасы закончились. Всего. Людей, энергетики, индустрии. Своих нет и не будет, так как пшенично-олийной ылите они не нужны.

Фокус в том, что такая псевдоэлита - этой территории также не нужна

Скоріше б уже усі срсровські запаси хрущів закінчилися, щоб їх знесли і на їх місці побудували нові сучасні будинки
The_Rebel
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Повідомлення Додано: Вів 03 чер, 2025 13:17

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  Frant написав:Фокус в том, что такая псевдоэлита - этой территории также не нужна


Франте. Нагадайте мені. Я вас ніколи не називав смердючим лайном?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Вів 03 чер, 2025 13:26

Вам подобаться нікчемні уроди, які 34 роки грабують цю територію? Навіть не здатні підготуватись до війни, за 8 років. Не здатні зробити власні балістичні ракети. Кретини???

Взагалі, нічого, крім пшона і олії з (полів) і щебню (з кар'єрів).
Frant
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