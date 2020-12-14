Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Не могли по кривій стіні волохатим валиком пройтись..
саме дешеве ДСП, дешеві меблі мякі, практична підлога, дешеве освітлення, навіть штор не має, дуже дешевий с.у. плитка в-цтва Україна зроблено просто, недорого, зі смаком. ось і результат. коли люди знають, що роблять
Твой талант малыми средствами плюс своими инженерными способностями кроить и клеить не хуже немцев(это я Poggenpohl имею в виду) и по ценам 21года ничто по сравнению со способностью рыл сдавать квартирку на отшибе почти за штуку в мес. Тут надо цыганом родится и обладать наглостью и пробивной мощностью Бени. За 35 на Подоле или даже ближе к Крещатику вообще ничего в новостроях не сдаётся равного метража?
Востаннє редагувалось барабашов в Вів 03 чер, 2025 11:35, всього редагувалось 1 раз.
барабашов написав:Твой талант малыми средствами плюс своими инженерными способностями кроить и клеить не хуже немцев(это я Poggenpohl имею в виду) и по ценам 21года ничто по сравнению со способностью рыл сдавать квартирку на отшибе почти за штуку в мес. Тут надо цыганом родится и обладать наглостью и пробивной мощностью Бени. За 35 на Подоле или даже ближе к Крещатику вообще ничего в новостроях не сдаётся равного метража?
Ты ж сам знаешь, что камри 40 надёжная Но покупают китайцев (фольцы тоже китайские) как цыганские блестяшки. Главное, такой ремонт вовремя скинуть. Хотя замена фасадов и перекраска стен делается легко Никакого таланта не нужно. Пинтерест или эскизы дизайнера, если с фантазией трабл
барабашов написав:ничто по сравнению со способностью рыл сдавать квартирку на отшибе почти за штуку в мес.
та це якраз не важко - молодому, успішному і енергійному понаїху (неважливо чоловіку чи жінці), яким як правило ще не набридло здмухувати пил зі свого улюбленого корча, пофіг на локацію і віддаленість від центру, вони кайфують від поїздок за кермом, а життя в великому місті, де нормальній людині не в падлу проїхатись на метро, на прокатному самокаті або вєліку, чи взагалі пройтись пішки щоб встигнути вчасно і не мати гемору з парковками і заторами вони ще не розуміють, от і заселяють масово околиці та передмістя, платять там за оренду шалені гроші (як для тих локацій) і грузять що софборщага або варшавський крутіше ніж центр