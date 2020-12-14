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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12321123221232312324
Повідомлення Додано: Вів 03 чер, 2025 16:10

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Что за массовая схема сейчас в пригороде. Мол, прописывается мать с ребёнком без ведома военнослужащего в ожидании, что последний погибнет, с целью получения наследства.
Или это очередные бредни невменяемых рыл?
Бетон
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Повідомлення Додано: Вів 03 чер, 2025 16:14

  Frant написав:
  airmax78 написав:Пам'ятаю як ми тут cписи ламали, що нібито 3 ліфти на 24-поверхівку з 144 квартирами це замало, що наші забудовникі - срані жлоби.
Ну, ось, Європа, Австрія, Відень. Не соціальне житло. 2 ліфти на... 302 квартири.
https://www.oesw.at/immobilienangebot/p ... e-5-1.html

І жодних генераторів чи акумуляторів!

Уявляю що там відбувається коли 1 з 2х ліфтів стає на профілактику.
airmax78
 
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