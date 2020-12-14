Что за массовая схема сейчас в пригороде. Мол, прописывается мать с ребёнком без ведома военнослужащего в ожидании, что последний погибнет, с целью получения наследства.
Или это очередные бредни невменяемых рыл?
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Додано: Вів 03 чер, 2025 16:10
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Что за массовая схема сейчас в пригороде. Мол, прописывается мать с ребёнком без ведома военнослужащего в ожидании, что последний погибнет, с целью получения наследства.
Или это очередные бредни невменяемых рыл?
Додано: Вів 03 чер, 2025 16:14
Уявляю що там відбувається коли 1 з 2х ліфтів стає на профілактику.
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