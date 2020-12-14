RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12321123221232312324
Повідомлення Додано: Вів 03 чер, 2025 16:14

  Frant написав:
  airmax78 написав:Пам'ятаю як ми тут cписи ламали, що нібито 3 ліфти на 24-поверхівку з 144 квартирами це замало, що наші забудовникі - срані жлоби.
Ну, ось, Європа, Австрія, Відень. Не соціальне житло. 2 ліфти на... 302 квартири.
https://www.oesw.at/immobilienangebot/p ... e-5-1.html

І жодних генераторів чи акумуляторів!

Уявляю що там відбувається коли 1 з 2х ліфтів стає на профілактику.
airmax78
 
Повідомлень: 42878
З нами з: 25.10.12
Подякував: 986 раз.
Подякували: 5348 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Вів 03 чер, 2025 16:36

  Бетон написав:Что за массовая схема сейчас в пригороде. Мол, прописывается мать с ребёнком без ведома военнослужащего в ожидании, что последний погибнет, с целью получения наследства.
Или это очередные бредни невменяемых рыл?


Куда прописывается?Можно подробнее?
посетитель
 
Повідомлень: 1477
З нами з: 22.12.18
Подякував: 5 раз.
Подякували: 217 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 03 чер, 2025 16:45

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

посетитель написав:
  Бетон написав:Что за массовая схема сейчас в пригороде. Мол, прописывается мать с ребёнком без ведома военнослужащего в ожидании, что последний погибнет, с целью получения наследства.
Или это очередные бредни невменяемых рыл?


Куда прописывается?Можно подробнее?
Та то схоже в рф
У нас реєструються, а не прописуються
І яке відношення реєстрація має до спадщини?
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 36182
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1489 раз.
Подякували: 8215 раз.
 
Профіль
 
4
9
3
Повідомлення Додано: Вів 03 чер, 2025 17:00

  Faceless написав:
посетитель написав:
  Бетон написав:Что за массовая схема сейчас в пригороде. Мол, прописывается мать с ребёнком без ведома военнослужащего в ожидании, что последний погибнет, с целью получения наследства.
Или это очередные бредни невменяемых рыл?


Куда прописывается?Можно подробнее?
Та то схоже в рф
У нас реєструються, а не прописуються
І яке відношення реєстрація має до спадщини?

спільне проживання
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 39607
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1600 раз.
Подякували: 2830 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Вів 03 чер, 2025 17:26

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Sandor написав:Здали однуху за 35 тис на місяць у Варшавському: https://youtu.be/cs28kdj8Lvk?si=318LESxHtg9_twHm
Ну пока 35, первая сдача, все дела, ремонт неплохой, да, но локация совсем не та, ну будет в перспективе от рынка плюс 20%, но это Варшавский со всеми вытекающими... На продажу без б, снял деньги - пошел дальше.. но в этой локации не мае сенсу.. в перспективе постоянной аренды, таких денег не будет однозначно.. да уже со второй сдачи не будет :)

Отправлено с моего M2101K6G через Tapatalk
Alex_V_K_79
 
Повідомлень: 323
З нами з: 15.12.15
Подякував: 227 раз.
Подякували: 38 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 03 чер, 2025 17:39

  Alex_V_K_79 написав:
Sandor написав:Здали однуху за 35 тис на місяць у Варшавському: https://youtu.be/cs28kdj8Lvk?si=318LESxHtg9_twHm
Ну пока 35, первая сдача, все дела, ремонт неплохой, да, но локация совсем не та, ну будет в перспективе от рынка плюс 20%, но это Варшавский со всеми вытекающими... На продажу без б, снял деньги - пошел дальше.. но в этой локации не мае сенсу.. в перспективе постоянной аренды, таких денег не будет однозначно.. да уже со второй сдачи не будет :)


метро допилят и будет дороже.
в республике спрос не падает.
здесь он тоже только растёт

и что первая сдача?. договор аренды на год подписывают. + 10 куе к стоимости квартиры за год + подорожание тысяч на 10.
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5069
З нами з: 17.12.22
Подякував: 188 раз.
Подякували: 373 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Вів 03 чер, 2025 17:44

  Faceless написав:
посетитель написав:
  Бетон написав:Что за массовая схема сейчас в пригороде. Мол, прописывается мать с ребёнком без ведома военнослужащего в ожидании, что последний погибнет, с целью получения наследства.
Или это очередные бредни невменяемых рыл?


Куда прописывается?Можно подробнее?
Та то схоже в рф
У нас реєструються, а не прописуються
І яке відношення реєстрація має до спадщини?


https://www.instagram.com/reel/DIUC201I ... czcDdpbw==

Просто посмотри что оно несёт
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5069
З нами з: 17.12.22
Подякував: 188 раз.
Подякували: 373 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Вів 03 чер, 2025 17:49

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Бетон написав:метро допилят и будет дороже.


не буде)
по перше не можна продавати метро знову і знову, та й взагалі ніщо не може дорожчати вічно, а по друге до того часу як туди запустять метро зʼявляться вже нові, більш модні і сучасні комплекси, а варшавські вже фізично підустануть і морально підзастаріють, все має свою годину слави, але вона не безкінечна
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11645
З нами з: 05.06.16
Подякував: 1316 раз.
Подякували: 2717 раз.
 
Профіль
 
1
  #<1 ... 12321123221232312324
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Ana і 7 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2529, 2530, 2531
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
25307 16983853
Переглянути останнє повідомлення
Вів 27 тра, 2025 13:20
Vadim_
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 137, 138, 139
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 04:06
1380 6016008
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 кві, 2025 08:40
Investor_K
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 20:29
3 66848
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 18:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.