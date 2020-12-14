Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
airmax78 написав:Пам'ятаю як ми тут cписи ламали, що нібито 3 ліфти на 24-поверхівку з 144 квартирами це замало, що наші забудовникі - срані жлоби. Ну, ось, Європа, Австрія, Відень. Не соціальне житло. 2 ліфти на... 302 квартири. https://www.oesw.at/immobilienangebot/p ... e-5-1.html
І жодних генераторів чи акумуляторів!
Уявляю що там відбувається коли 1 з 2х ліфтів стає на профілактику.
Бетон написав:Что за массовая схема сейчас в пригороде. Мол, прописывается мать с ребёнком без ведома военнослужащего в ожидании, что последний погибнет, с целью получения наследства. Или это очередные бредни невменяемых рыл?
Бетон написав:Что за массовая схема сейчас в пригороде. Мол, прописывается мать с ребёнком без ведома военнослужащего в ожидании, что последний погибнет, с целью получения наследства. Или это очередные бредни невменяемых рыл?
Куда прописывается?Можно подробнее?
Та то схоже в рф У нас реєструються, а не прописуються І яке відношення реєстрація має до спадщини?
Бетон написав:Что за массовая схема сейчас в пригороде. Мол, прописывается мать с ребёнком без ведома военнослужащего в ожидании, что последний погибнет, с целью получения наследства. Или это очередные бредни невменяемых рыл?
Куда прописывается?Можно подробнее?
Та то схоже в рф У нас реєструються, а не прописуються І яке відношення реєстрація має до спадщини?
Ну пока 35, первая сдача, все дела, ремонт неплохой, да, но локация совсем не та, ну будет в перспективе от рынка плюс 20%, но это Варшавский со всеми вытекающими... На продажу без б, снял деньги - пошел дальше.. но в этой локации не мае сенсу.. в перспективе постоянной аренды, таких денег не будет однозначно.. да уже со второй сдачи не будет
Ну пока 35, первая сдача, все дела, ремонт неплохой, да, но локация совсем не та, ну будет в перспективе от рынка плюс 20%, но это Варшавский со всеми вытекающими... На продажу без б, снял деньги - пошел дальше.. но в этой локации не мае сенсу.. в перспективе постоянной аренды, таких денег не будет однозначно.. да уже со второй сдачи не будет
метро допилят и будет дороже. в республике спрос не падает. здесь он тоже только растёт
и что первая сдача?. договор аренды на год подписывают. + 10 куе к стоимости квартиры за год + подорожание тысяч на 10.
Бетон написав:Что за массовая схема сейчас в пригороде. Мол, прописывается мать с ребёнком без ведома военнослужащего в ожидании, что последний погибнет, с целью получения наследства. Или это очередные бредни невменяемых рыл?
Куда прописывается?Можно подробнее?
Та то схоже в рф У нас реєструються, а не прописуються І яке відношення реєстрація має до спадщини?
не буде) по перше не можна продавати метро знову і знову, та й взагалі ніщо не може дорожчати вічно, а по друге до того часу як туди запустять метро зʼявляться вже нові, більш модні і сучасні комплекси, а варшавські вже фізично підустануть і морально підзастаріють, все має свою годину слави, але вона не безкінечна