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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 03 чер, 2025 18:37
Natt написав: flyman написав: Faceless написав:
Та то схоже в рф
У нас реєструються, а не прописуються
І яке відношення реєстрація має до спадщини?
спільне проживання
Спільне проживання лише спрощує процедуру прийняття спадщини, якщо мова йде про спадкоємця за законом. Тобто якщо спадкоємець за законом на момент смерті спадкодавця жив з ним, то вважається, що він автоматично прийняв спадщину. В іншому випадку протягом 6 місяців після смерті треба подавати заяву нотаріусу, який відкрив спадкову справу, про прийняття спадщини.
Але спільне проживання саме по собі ні в якому разі не дає права на спадщину! Якби це було не так, то співмешканці не являлися би спадкоємцями аж 4 черги.
так, дає спрощення прийняття спадщини і певні переваги перед "конкурентами"
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Додано: Вів 03 чер, 2025 19:17
Це якась тотальна дурня.
Якщо та жінка була зареєстрована до покупки квартири, то хтось просто сам собі лось, що не перевірив то перед покупкою. Але це навряд можливо зробити навмисне
Яким чином можна зареєструватися в чужій квартирі без відома хазяїна після покупки - взагалі невідомо.
Навіть якщо якось зареєструвалися, максимум, що можна спробувати "довести" - те, що мав місце цивільний шлюб, але отримати спадщину у випадку цивільного шлюбу навряд чи вийде. Хіба що чоловік взагалі без жодних родичів.
Коротше, Денисе, ви повелися на клікбейт якоїсь тупорилої блогерки
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Додано: Вів 03 чер, 2025 19:20
Бетон, а тобі шо Революшен вже 4 квартири продали?
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