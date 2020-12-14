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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 03 чер, 2025 19:20
Бетон, а тобі шо Революшен вже 4 квартири продали?
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kingkongovets
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Додано: Вів 03 чер, 2025 19:45
kingkongovets написав:
Бетон, а тобі шо Революшен вже 4 квартири продали?
це агенство? вроде не
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Бетон
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Додано: Вів 03 чер, 2025 20:07
Faceless написав: посетитель написав: Бетон написав:
Что за массовая схема сейчас в пригороде. Мол, прописывается мать с ребёнком без ведома военнослужащего в ожидании, что последний погибнет, с целью получения наследства.
Или это очередные бредни невменяемых рыл?
Куда прописывается?Можно подробнее?
Та то схоже в рф
У нас реєструються, а не прописуються
І яке відношення реєстрація має до спадщини?
Зразу видно людину не знайому з українською судовою системою.
Вона його цивільна дружина.
Свідки, адвокат з можливістю підмазати напоготові.
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UA
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Додано: Вів 03 чер, 2025 20:09
Бетон написав: kingkongovets написав:
Бетон, а тобі шо Революшен вже 4 квартири продали?
це агенство? вроде не
остання твоя в варшавському - двушка за 139? вони ролік виклали, ніби твоя, кажуть за два тижні і 6 переглядів ушла і це вже 4та квартира цього власника, до того вони продали 3 його однушки
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Додано: Вів 03 чер, 2025 20:21
UA написав:
Зразу видно людину не знайому з українською судовою системою.
Вона його цивільна дружина.
Свідки, адвокат з можливістю підмазати напоготові.
І що це дасть? Цивільна дружина - 4 (четверта!) черга спадкування. Не записана на хлопця чи не усиновлена ним дитина - ніхто.
Востаннє редагувалось Natt
в Вів 03 чер, 2025 20:22, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 03 чер, 2025 20:21
UA написав: Faceless написав:
посетитель написав:
Куда прописывается?Можно подробнее?
Та то схоже в рф
У нас реєструються, а не прописуються
І яке відношення реєстрація має до спадщини?
Зразу видно людину не знайому з українською судовою системою.
Вона його цивільна дружина.
Свідки, адвокат з можливістю підмазати напоготові.
Читайте вище. Навіть якщо якимось чином довести цивільний шлюб, то цивільна дружина йде в 4 черзі на спадщину
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Додано: Вів 03 чер, 2025 21:10
kingkongovets написав:
Бетон написав:метро допилят и будет дороже.
не буде)
по перше не можна продавати метро знову і знову, та й взагалі ніщо не може дорожчати вічно, а по друге до того часу як туди запустять метро зʼявляться вже нові, більш модні і сучасні комплекси, а варшавські вже фізично підустануть і морально підзастаріють, все має свою годину слави, але вона не безкінечна
так то оно так, но может и подзатянуться...доказано Новой Англией, хоть последующие дома уже не такие "модно английские", и лепят из "г.на и палок" но цена метра и аренда них не падает.
для меня это феномен..
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Додано: Вів 03 чер, 2025 21:32
Прохожий написав: kingkongovets написав:
Бетон написав:метро допилят и будет дороже.
не буде)
по перше не можна продавати метро знову і знову, та й взагалі ніщо не може дорожчати вічно, а по друге до того часу як туди запустять метро зʼявляться вже нові, більш модні і сучасні комплекси, а варшавські вже фізично підустануть і морально підзастаріють, все має свою годину слави, але вона не безкінечна
так то оно так, но может и подзатянуться...доказано Новой Англией, хоть последующие дома уже не такие "модно английские", и лепят из "г.на и палок" но цена метра и аренда них не падает.
для меня это феномен..
так мова була не про падає, а про ще подорожчає
падати воно мабуть і не буде, а ось в безкінечний ріст, або зростання ціни після запуску метро я не вірю, його вже там встигли продати хз скільки разів
до речі я вже писав, що в варшавських найдешевша оренда комерції, хоча здавалось би - за формулою Пєрвого «житло купуй там де багато комерції, комерцію там де багато житла» та своїми відмінними планіровками і технічними характеристиками там мав би бути самий сік - а в реалі найдешевша оренда в місті, при чому навіть в обжитому першому
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Додано: Вів 03 чер, 2025 22:16
Бетон написав: Vadim_ написав:
За занудство его слушать противопоказано, это правда
А читаючи "форум" не знудило?
Ще раз вибачаюсь , але я не розумію як їх корректно цитувати...?
Єта постоянная абракадабра , кто их ХОЗЯЕВА?
Коли про гроші , коли про цитування...
Кстати и ка ті УЖЕ уш'л за кордон , продав мкв ещё в 2023 ? и до сих пор тут мутишь воду
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Додано: Вів 03 чер, 2025 23:21
Faceless написав:
UA написав:Зразу видно людину не знайому з українською судовою системою.
Вона його цивільна дружина.
Свідки, адвокат з можливістю підмазати напоготові.
Читайте вище. Навіть якщо якимось чином довести цивільний шлюб, то цивільна дружина йде в 4 черзі на спадщину
Неповнолітня визнана дитина.
Цивільна дружина в цій афері йде як розпорядник набутої спадщини.
Всі інші родичи ідуть лісом.
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