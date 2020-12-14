RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12322123231232412325
Повідомлення Додано: Вів 03 чер, 2025 19:20

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Бетон, а тобі шо Революшен вже 4 квартири продали?
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11648
З нами з: 05.06.16
Подякував: 1316 раз.
Подякували: 2717 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Вів 03 чер, 2025 19:45

  kingkongovets написав:Бетон, а тобі шо Революшен вже 4 квартири продали?

це агенство? вроде не
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5070
З нами з: 17.12.22
Подякував: 188 раз.
Подякували: 373 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Вів 03 чер, 2025 20:07

  Faceless написав:
посетитель написав:
  Бетон написав:Что за массовая схема сейчас в пригороде. Мол, прописывается мать с ребёнком без ведома военнослужащего в ожидании, что последний погибнет, с целью получения наследства.
Или это очередные бредни невменяемых рыл?


Куда прописывается?Можно подробнее?
Та то схоже в рф
У нас реєструються, а не прописуються
І яке відношення реєстрація має до спадщини?

Зразу видно людину не знайому з українською судовою системою.
Вона його цивільна дружина.
Свідки, адвокат з можливістю підмазати напоготові.
UA
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9417
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1878 раз.
Подякували: 2325 раз.
 
Профіль
 
1
1
1
Повідомлення Додано: Вів 03 чер, 2025 20:09

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Бетон написав:
  kingkongovets написав:Бетон, а тобі шо Революшен вже 4 квартири продали?

це агенство? вроде не
остання твоя в варшавському - двушка за 139? вони ролік виклали, ніби твоя, кажуть за два тижні і 6 переглядів ушла і це вже 4та квартира цього власника, до того вони продали 3 його однушки
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11648
З нами з: 05.06.16
Подякував: 1316 раз.
Подякували: 2717 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Вів 03 чер, 2025 20:21

  UA написав:Зразу видно людину не знайому з українською судовою системою.
Вона його цивільна дружина.
Свідки, адвокат з можливістю підмазати напоготові.

І що це дасть? Цивільна дружина - 4 (четверта!) черга спадкування. Не записана на хлопця чи не усиновлена ним дитина - ніхто.
Востаннє редагувалось Natt в Вів 03 чер, 2025 20:22, всього редагувалось 1 раз.
Natt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2031
З нами з: 09.08.15
Подякував: 620 раз.
Подякували: 515 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 03 чер, 2025 20:21

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

UA написав:
  Faceless написав:
посетитель написав:
Куда прописывается?Можно подробнее?
Та то схоже в рф
У нас реєструються, а не прописуються
І яке відношення реєстрація має до спадщини?

Зразу видно людину не знайому з українською судовою системою.
Вона його цивільна дружина.
Свідки, адвокат з можливістю підмазати напоготові.
Читайте вище. Навіть якщо якимось чином довести цивільний шлюб, то цивільна дружина йде в 4 черзі на спадщину
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 36186
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1489 раз.
Подякували: 8216 раз.
 
Профіль
 
4
9
3
Повідомлення Додано: Вів 03 чер, 2025 21:10

  kingkongovets написав:
Бетон написав:метро допилят и будет дороже.


не буде)
по перше не можна продавати метро знову і знову, та й взагалі ніщо не може дорожчати вічно, а по друге до того часу як туди запустять метро зʼявляться вже нові, більш модні і сучасні комплекси, а варшавські вже фізично підустануть і морально підзастаріють, все має свою годину слави, але вона не безкінечна

так то оно так, но может и подзатянуться...доказано Новой Англией, хоть последующие дома уже не такие "модно английские", и лепят из "г.на и палок" но цена метра и аренда них не падает.
для меня это феномен..
Прохожий
 
Повідомлень: 14085
З нами з: 05.06.13
Подякував: 925 раз.
Подякували: 1453 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Вів 03 чер, 2025 21:32

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Прохожий написав:
  kingkongovets написав:
Бетон написав:метро допилят и будет дороже.


не буде)
по перше не можна продавати метро знову і знову, та й взагалі ніщо не може дорожчати вічно, а по друге до того часу як туди запустять метро зʼявляться вже нові, більш модні і сучасні комплекси, а варшавські вже фізично підустануть і морально підзастаріють, все має свою годину слави, але вона не безкінечна

так то оно так, но может и подзатянуться...доказано Новой Англией, хоть последующие дома уже не такие "модно английские", и лепят из "г.на и палок" но цена метра и аренда них не падает.
для меня это феномен..
так мова була не про падає, а про ще подорожчає
падати воно мабуть і не буде, а ось в безкінечний ріст, або зростання ціни після запуску метро я не вірю, його вже там встигли продати хз скільки разів

до речі я вже писав, що в варшавських найдешевша оренда комерції, хоча здавалось би - за формулою Пєрвого «житло купуй там де багато комерції, комерцію там де багато житла» та своїми відмінними планіровками і технічними характеристиками там мав би бути самий сік - а в реалі найдешевша оренда в місті, при чому навіть в обжитому першому
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11648
З нами з: 05.06.16
Подякував: 1316 раз.
Подякували: 2717 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Вів 03 чер, 2025 23:21

  Faceless написав:
UA написав:Зразу видно людину не знайому з українською судовою системою.
Вона його цивільна дружина.
Свідки, адвокат з можливістю підмазати напоготові.
Читайте вище. Навіть якщо якимось чином довести цивільний шлюб, то цивільна дружина йде в 4 черзі на спадщину

Неповнолітня визнана дитина.
Цивільна дружина в цій афері йде як розпорядник набутої спадщини.
Всі інші родичи ідуть лісом.
UA
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9417
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1878 раз.
Подякували: 2325 раз.
 
Профіль
 
1
1
1
Повідомлення Додано: Сер 04 чер, 2025 00:30

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

UA написав:
  Faceless написав:
UA написав:Зразу видно людину не знайому з українською судовою системою.
Вона його цивільна дружина.
Свідки, адвокат з можливістю підмазати напоготові.
Читайте вище. Навіть якщо якимось чином довести цивільний шлюб, то цивільна дружина йде в 4 черзі на спадщину

Неповнолітня визнана дитина.
Цивільна дружина в цій афері йде як розпорядник набутої спадщини.
Всі інші родичи ідуть лісом.
Якщо є з ким судитися, хіба не елементарно доводиться, що то не його дитина? Один аналіз
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 36186
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1489 раз.
Подякували: 8216 раз.
 
Профіль
 
4
9
3
  #<1 ... 12322123231232412325
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2529, 2530, 2531
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
25309 16984116
Переглянути останнє повідомлення
Вів 03 чер, 2025 23:22
GALeon
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 137, 138, 139
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 04:06
1380 6018944
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 кві, 2025 08:40
Investor_K
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 20:29
3 66850
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 18:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (8682)
04.06.2025 00:31
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.