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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Повідомлення Додано: Сер 04 чер, 2025 06:25

1919

Останній сплеск активності рилів-новобудівців. Їм сниться даражай(((
Вони ніяк не можуть зрозуміти, що нерухомості в Києві - колосальний надлишок.
І не бачать найближчу перспективу - забиті дошками вікна.
Це питання часу.
При нинішніх керманичах, крєпкіх бесхозяйствєнніках - інших варіантів просто немає.
Керманичі системно ведуть територію до повного краху, до тотального обнулення всієї радянської спадщини. Свого ж нічого за 34 роки не зроблено, не збудовано, не створено. І захистити та втримати свою територію не здатні. Агропридаток Африки, збудований на невиконанні законів і тотальній корупції - це не держава.
По іншому вони не можуть, примітивні селюки-клептократи, які вміють лише "дагаваріваться" , дерибанити і пройопувати
Frant
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