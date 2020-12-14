Останній сплеск активності рилів-новобудівців. Їм сниться даражай(((
Вони ніяк не можуть зрозуміти, що нерухомості в Києві - колосальний надлишок.
І не бачать найближчу перспективу - забиті дошками вікна.
Це питання часу.
При нинішніх керманичах, крєпкіх бесхозяйствєнніках - інших варіантів просто немає.
Керманичі системно ведуть територію до повного краху, до тотального обнулення всієї радянської спадщини. Свого ж нічого за 34 роки не зроблено, не збудовано, не створено. І захистити та втримати свою територію не здатні. Агропридаток Африки, збудований на невиконанні законів і тотальній корупції - це не держава.
По іншому вони не можуть, примітивні селюки-клептократи, які вміють лише "дагаваріваться" , дерибанити і пройопувати