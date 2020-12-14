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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12323123241232512326
Повідомлення Додано: Сер 04 чер, 2025 06:25

1919

Останній сплеск активності рилів-новобудівців. Їм сниться даражай(((
Вони ніяк не можуть зрозуміти, що нерухомості в Києві - колосальний надлишок.
І не бачать найближчу перспективу - забиті дошками вікна.
Це питання часу.
При нинішніх керманичах, крєпкіх бесхозяйствєнніках - інших варіантів просто немає.
Керманичі системно ведуть територію до повного краху, до тотального обнулення всієї радянської спадщини. Свого ж нічого за 34 роки не зроблено, не збудовано, не створено. І захистити та втримати свою територію не здатні. Агропридаток Африки, збудований на невиконанні законів і тотальній корупції - це не держава.
По іншому вони не можуть, примітивні селюки-клептократи, які вміють лише "дагаваріваться" , дерибанити і пройопувати
Frant
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Повідомлення Додано: Сер 04 чер, 2025 07:57

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Новая Англия, действительно, сдулась. Человек сделал там несколько ремонтов, еле спихнул. Перешёл на варшавский.
Бетон
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Повідомлення Додано: Сер 04 чер, 2025 08:16

  Бетон написав:Новая Англия, действительно, сдулась. Человек сделал там несколько ремонтов, еле спихнул. Перешёл на варшавский.

Варшавський теж здунеться.
Питання часу.
Frant
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Повідомлення Додано: Сер 04 чер, 2025 08:22

  Frant написав:
  Бетон написав:Новая Англия, действительно, сдулась. Человек сделал там несколько ремонтов, еле спихнул. Перешёл на варшавский.

Варшавський теж здунеться.
Питання часу.

Хай сдуеться, веник это ж лучшее место на земле
Бетон
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Повідомлення Додано: Сер 04 чер, 2025 08:50

  Frant написав:Останній сплеск активності рилів-новобудівців. Їм сниться даражай(((
Вони ніяк не можуть зрозуміти, що нерухомості в Києві - колосальний надлишок.
І не бачать найближчу перспективу - забиті дошками вікна.
Це питання часу.
При нинішніх керманичах, крєпкіх бесхозяйствєнніках - інших варіантів просто немає.
Керманичі системно ведуть територію до повного краху, до тотального обнулення всієї радянської спадщини. Свого ж нічого за 34 роки не зроблено, не збудовано, не створено. І захистити та втримати свою територію не здатні. Агропридаток Африки, збудований на невиконанні законів і тотальній корупції - це не держава.
По іншому вони не можуть, примітивні селюки-клептократи, які вміють лише "дагаваріваться" , дерибанити і пройопувати


в Киеве и западной цены ещё могут держаться. Причина - миграция, оставаться на левобережье будет рискованнее в долгостроке, и, соответственно, бесперспективно с экономической точки зрения.
baraka
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 чер, 2025 09:01

baraka
Московія системно і постійно працює над знищенням цієї держави. Пряма окупація, підкуп чиновників, встановлення і підтримка неефективних механізмів влади і господарювання на укро-територіях.
Проте основна проблема України - це її керманичі, які є частиною народа. Абсолютно нікчемна, напівграмотна, повністю корумпована публіка, яка не здатна до осмисленного створення матеріальних чи віртуальних ціннгостей. Останнє покоління укро-управлінців - звичайні клоуни.
Дауни за 31 рік не провели українізацію власних територій!!! За 11 років війни - не змогли запустити в серію ні крилаті, ні балістичні ракети. Навіть підземні порохові заводи не змогли збудувати. А вже нікому - своїх інженерів не підготували. І часу вже немає - Московія активно наступає і забирає територію і ресурси у pridurkiv

Тому нічого з нерухомості тут не варто купляти.
На "Титаніку", після зіткнення з айзбергом, оркестр грав ще 20 хвилин. Так і тут. Чиновники метушаться, дерибанять, що можуть. Рили продають те, що було збудовано до 2022. грушевський, вінниченка, петлюра, скоропадський - аплодують стоячи. Занавєс опускається.
Frant
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