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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12323123241232512326
Повідомлення Додано: Сер 04 чер, 2025 07:57

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Новая Англия, действительно, сдулась. Человек сделал там несколько ремонтов, еле спихнул. Перешёл на варшавский.
Бетон
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Повідомлення Додано: Сер 04 чер, 2025 08:16

  Бетон написав:Новая Англия, действительно, сдулась. Человек сделал там несколько ремонтов, еле спихнул. Перешёл на варшавский.

Варшавський теж здунеться.
Питання часу.
Frant
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Повідомлення Додано: Сер 04 чер, 2025 08:22

  Frant написав:
  Бетон написав:Новая Англия, действительно, сдулась. Человек сделал там несколько ремонтов, еле спихнул. Перешёл на варшавский.

Варшавський теж здунеться.
Питання часу.

Хай сдуеться, веник это ж лучшее место на земле
Бетон
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Повідомлення Додано: Сер 04 чер, 2025 09:38

  Faceless написав:
UA написав:
  Faceless написав:Неповнолітня визнана дитина.
Цивільна дружина в цій афері йде як розпорядник набутої спадщини.
Всі інші родичи ідуть лісом.
Якщо є з ким судитися, хіба не елементарно доводиться, що то не його дитина? Один аналіз

Біологічне батьківство непотрібно доводити якщо він "добровільно" визнав дитину.
Підробили заяву про добровільне визнання батьківства.
Мене в цій ситуації цікавить інше.
Шахраї оцінюють вірогідність загибелі чоловіка на війні як надзвичайно високі.
При вірогідності в 5-15% навряд чи впрягались.
UA
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Повідомлення Додано: Сер 04 чер, 2025 09:52

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

UA написав:
  Faceless написав:
UA написав:[quote="5861573:Faceless"]
Неповнолітня визнана дитина.
Цивільна дружина в цій афері йде як розпорядник набутої спадщини.
Всі інші родичи ідуть лісом.
Якщо є з ким судитися, хіба не елементарно доводиться, що то не його дитина? Один аналіз

Біологічне батьківство непотрібно доводити якщо він "добровільно" визнав дитину.
Підробили заяву про добровільне визнання батьківства.
Мене в цій ситуації цікавить інше.
Шахраї оцінюють вірогідність загибелі чоловіка на війні як надзвичайно високі.
При вірогідності в 5-15% навряд чи впрягались.[/quote]Я все ж схиляюсь до думки, що ніякі шахраї нічого не оцінюють, а вся схема, а особливо її масовість - вигадка блогерки.
Занадто багато складних умов, щоб пазл склався для шахрая. І на кону не прєлєсть на печерську, а середньо-масова халупка в передмісті.
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 04 чер, 2025 10:09

  Faceless написав:Я все ж схиляюсь до думки, що ніякі шахраї нічого не оцінюють, а вся схема, а особливо її масовість - вигадка блогерки.
Занадто багато складних умов, щоб пазл склався для шахрая. І на кону не прєлєсть на печерську, а середньо-масова халупка в передмісті.

В Києві працюють реєстри. В селі підкуп голови сільради в питанні реєстрації місця проживання..
Мета 15 млн. Халупка бонусом.
Масовість навряд чи. Думаю шахраї знали особу військового та оцінили спроможність його справжніх родичів на відсіч їх діям. Можливо родичів і нема.
В Україні шахраїв значно більше ніж здається зі сторони. Особлива концентрація сфері нерухомості.
Мене цей форум завжди дивував.
Обговорюють всяку третьорядну фігню, ігноруючи безпеку угод.
UA
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Повідомлення Додано: Сер 04 чер, 2025 10:15

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

UA написав:Мене цей форум завжди дивував.
Обговорюють всяку третьорядну фігню, ігноруючи безпеку угод.


ну по перше тема безпеки угод полягає дещо за межами теми цієї гілки
а по друге, як ми неодноразово могли переконатись, людей з достатнім практичним досвідом проведення угод тут критично мало, основна маса дописувачів тут - це диванні експерти-теоретики
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Сер 04 чер, 2025 11:11

  kingkongovets написав:
UA написав:Мене цей форум завжди дивував.
Обговорюють всяку третьорядну фігню, ігноруючи безпеку угод.


ну по перше тема безпеки угод полягає дещо за межами теми цієї гілки
а по друге, як ми неодноразово могли переконатись, людей з достатнім практичним досвідом проведення угод тут критично мало, основна маса дописувачів тут - це диванні експерти-теоретики

Оцінювати ціну об'єкту в відриві від юридичної чистоти?
Цікаві по ціні варіанти завжди є на ринку. Але...
UA
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Повідомлення Додано: Сер 04 чер, 2025 11:20

  UA написав:
  kingkongovets написав:
UA написав:Мене цей форум завжди дивував.
Обговорюють всяку третьорядну фігню, ігноруючи безпеку угод.


ну по перше тема безпеки угод полягає дещо за межами теми цієї гілки
а по друге, як ми неодноразово могли переконатись, людей з достатнім практичним досвідом проведення угод тут критично мало, основна маса дописувачів тут - це диванні експерти-теоретики

Оцінювати ціну об'єкту в відриві від юридичної чистоти?
Цікаві по ціні варіанти завжди є на ринку. Але...

Вы имеете в виду варианты что мы с вами обговаривали с вами недавно(моего одногруппника на Лесном или Трое) или вообще с непонятно как нарисовавшимися доками(раньше обычно такие подбирал участковый после дохлого строителя коммунизма без наследников) и отягожчённые всякими расписками мутным личностям в том числе и с многими долями в бетоне у непонятных персон характерного поведения?
барабашов
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Повідомлення Додано: Сер 04 чер, 2025 11:23

  kingkongovets написав:
UA написав:Мене цей форум завжди дивував.
Обговорюють всяку третьорядну фігню, ігноруючи безпеку угод.


ну по перше тема безпеки угод полягає дещо за межами теми цієї гілки
а по друге, як ми неодноразово могли переконатись, людей з достатнім практичним досвідом проведення угод тут критично мало, основна маса дописувачів тут - це диванні експерти-теоретики

важливість кібербезпеки дещо переоцінена (с)(тм)
flyman
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