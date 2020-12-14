Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Вы вот все серьезно рассматриваете рекламный ролик агентства недвижимости как источник объективной информации? Я вот лично не верю ни в какие 35тыс за эту локацию, этот метраж и этот ремонт. Даже если представить, что это не откровенная ложь и действительно нашелся такой арендатор, то это ненадолго, он спрыгнет, поняв свою ошибку. В аренде жилой недвижимости частными лицами не бывает чудес, цена на долгосрок всегда рыночная(или дешевле рынка). А если чудеса и случаются, то быстро и заканчиваются. В случае когда арендатор является юрлицом, то сдать по завышенной цене иногда можно на долгий срок, там свои особенности.