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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12324123251232612327
Повідомлення Додано: Сер 04 чер, 2025 14:43

  Бетон написав:
  Sandor написав:Здали однуху за 35 тис на місяць у Варшавському: https://youtu.be/cs28kdj8Lvk?si=318LESxHtg9_twHm

ну вот
ещё одно подтверждение

Вы вот все серьезно рассматриваете рекламный ролик агентства недвижимости как источник объективной информации? Я вот лично не верю ни в какие 35тыс за эту локацию, этот метраж и этот ремонт. Даже если представить, что это не откровенная ложь и действительно нашелся такой арендатор, то это ненадолго, он спрыгнет, поняв свою ошибку.
В аренде жилой недвижимости частными лицами не бывает чудес, цена на долгосрок всегда рыночная(или дешевле рынка). А если чудеса и случаются, то быстро и заканчиваются.
В случае когда арендатор является юрлицом, то сдать по завышенной цене иногда можно на долгий срок, там свои особенности.
Damien
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