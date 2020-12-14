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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 04 чер, 2025 14:43
Бетон написав:
ну вот
ещё одно подтверждение
Вы вот все серьезно рассматриваете рекламный ролик
агентства недвижимости как источник объективной информации? Я вот лично не верю ни в какие 35тыс за эту локацию, этот метраж и этот ремонт. Даже если представить, что это не откровенная ложь и действительно нашелся такой арендатор, то это ненадолго, он спрыгнет, поняв свою ошибку.
В аренде жилой недвижимости частными лицами
не бывает чудес, цена на долгосрок всегда рыночная(или дешевле рынка). А если чудеса и случаются, то быстро и заканчиваются.
В случае когда арендатор является юрлицом, то сдать по завышенной цене иногда можно на долгий срок, там свои особенности.
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Damien
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Додано: Сер 04 чер, 2025 15:42
Damien написав: Бетон написав:
ну вот
ещё одно подтверждение
Вы вот все серьезно рассматриваете рекламный ролик
агентства недвижимости как источник объективной информации? Я вот лично не верю ни в какие 35тыс за эту локацию, этот метраж и этот ремонт. Даже если представить, что это не откровенная ложь и действительно нашелся такой арендатор, то это ненадолго, он спрыгнет, поняв свою ошибку.
В аренде жилой недвижимости частными лицами
не бывает чудес, цена на долгосрок всегда рыночная(или дешевле рынка). А если чудеса и случаются, то быстро и заканчиваются.
В случае когда арендатор является юрлицом, то сдать по завышенной цене иногда можно на долгий срок, там свои особенности.
у вас якесь максимально примітивне уявлення, це ж не бюджетний сегмент типу бабушатників і навіть не трайбеківські круші з бомж-ремонтами і меблями зі смітників, не всіх цікавить виключно ціна, тих хто хоче отримувати щось дійсно якісне і готові за це платити вистачає і до речі з ними дуже приємно строїти відносини
зі свого багаторічного досвіду - здати щось ексклюзивне вище ринка можна набагато простіше і безпроблемніше, ніж довго і нудно здавати щось «як у всіх» по середньому по палаті прайсу і постійно вислуховувати при цьому пропозиції «давай дешевше» від потенційних орендарів, рахуючих кожну гривню
а хто у що вірить - то його особиста справа, для мене це цікавий кейс, бо я сам полюбляю подібне і терпіти не можу конкурувати ціною вбиваючи ринок, вважаю це ознакою невпевненості в собі і непрофесійності
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Додано: Сер 04 чер, 2025 17:05
За останні пару тижнів дня не було в будинковому чаті, щоб хтось не запостив запит на купівлю квартири. Сьогодні взагалі якесь бінго: одна агенція хоче 100 квадратів під ремонт, інший за такий самий метраж з ремонтом готовий заплатити 250. ЛБ.
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gonchik74
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Додано: Сер 04 чер, 2025 18:28
gonchik74 написав:
За останні пару тижнів дня не було в будинковому чаті, щоб хтось не запостив запит на купівлю квартири. Сьогодні взагалі якесь бінго: одна агенція хоче 100 квадратів під ремонт, інший за такий самий метраж з ремонтом готовий заплатити 250. ЛБ.
Троєщина?
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Investor_K
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Додано: Сер 04 чер, 2025 18:30
Сложная была сделка. Месяц прошёл, с момента задатка, продавец припёрлась с Германии, пришла на сделку, а нотариус спрашивает, муж ваш где. Тут согласие нужно.
При этом покупала она хату в разводе.
Оказывается, до 2013 года, одного решения суда было мало. Нужно ещё в загсе регистрировать расторжение.
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Бетон
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Додано: Сер 04 чер, 2025 18:42
Investor_K написав: gonchik74 написав:
За останні пару тижнів дня не було в будинковому чаті, щоб хтось не запостив запит на купівлю квартири. Сьогодні взагалі якесь бінго: одна агенція хоче 100 квадратів під ремонт, інший за такий самий метраж з ремонтом готовий заплатити 250. ЛБ.
Троєщина?
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gonchik74
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_Klim
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