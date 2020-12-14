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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12324123251232612327
Повідомлення Додано: Сер 04 чер, 2025 14:43

  Бетон написав:
  Sandor написав:Здали однуху за 35 тис на місяць у Варшавському: https://youtu.be/cs28kdj8Lvk?si=318LESxHtg9_twHm

ну вот
ещё одно подтверждение

Вы вот все серьезно рассматриваете рекламный ролик агентства недвижимости как источник объективной информации? Я вот лично не верю ни в какие 35тыс за эту локацию, этот метраж и этот ремонт. Даже если представить, что это не откровенная ложь и действительно нашелся такой арендатор, то это ненадолго, он спрыгнет, поняв свою ошибку.
В аренде жилой недвижимости частными лицами не бывает чудес, цена на долгосрок всегда рыночная(или дешевле рынка). А если чудеса и случаются, то быстро и заканчиваются.
В случае когда арендатор является юрлицом, то сдать по завышенной цене иногда можно на долгий срок, там свои особенности.
Damien
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Повідомлення Додано: Сер 04 чер, 2025 15:42

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Damien написав:
  Бетон написав:
  Sandor написав:Здали однуху за 35 тис на місяць у Варшавському: https://youtu.be/cs28kdj8Lvk?si=318LESxHtg9_twHm

ну вот
ещё одно подтверждение

Вы вот все серьезно рассматриваете рекламный ролик агентства недвижимости как источник объективной информации? Я вот лично не верю ни в какие 35тыс за эту локацию, этот метраж и этот ремонт. Даже если представить, что это не откровенная ложь и действительно нашелся такой арендатор, то это ненадолго, он спрыгнет, поняв свою ошибку.
В аренде жилой недвижимости частными лицами не бывает чудес, цена на долгосрок всегда рыночная(или дешевле рынка). А если чудеса и случаются, то быстро и заканчиваются.
В случае когда арендатор является юрлицом, то сдать по завышенной цене иногда можно на долгий срок, там свои особенности.
у вас якесь максимально примітивне уявлення, це ж не бюджетний сегмент типу бабушатників і навіть не трайбеківські круші з бомж-ремонтами і меблями зі смітників, не всіх цікавить виключно ціна, тих хто хоче отримувати щось дійсно якісне і готові за це платити вистачає і до речі з ними дуже приємно строїти відносини
зі свого багаторічного досвіду - здати щось ексклюзивне вище ринка можна набагато простіше і безпроблемніше, ніж довго і нудно здавати щось «як у всіх» по середньому по палаті прайсу і постійно вислуховувати при цьому пропозиції «давай дешевше» від потенційних орендарів, рахуючих кожну гривню
а хто у що вірить - то його особиста справа, для мене це цікавий кейс, бо я сам полюбляю подібне і терпіти не можу конкурувати ціною вбиваючи ринок, вважаю це ознакою невпевненості в собі і непрофесійності
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Сер 04 чер, 2025 17:05

За останні пару тижнів дня не було в будинковому чаті, щоб хтось не запостив запит на купівлю квартири. Сьогодні взагалі якесь бінго: одна агенція хоче 100 квадратів під ремонт, інший за такий самий метраж з ремонтом готовий заплатити 250. ЛБ.
gonchik74
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Повідомлення Додано: Сер 04 чер, 2025 18:28

  gonchik74 написав:За останні пару тижнів дня не було в будинковому чаті, щоб хтось не запостив запит на купівлю квартири. Сьогодні взагалі якесь бінго: одна агенція хоче 100 квадратів під ремонт, інший за такий самий метраж з ремонтом готовий заплатити 250. ЛБ.

Троєщина?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Сер 04 чер, 2025 18:30

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Сложная была сделка. Месяц прошёл, с момента задатка, продавец припёрлась с Германии, пришла на сделку, а нотариус спрашивает, муж ваш где. Тут согласие нужно.
При этом покупала она хату в разводе.
Оказывается, до 2013 года, одного решения суда было мало. Нужно ещё в загсе регистрировать расторжение.
Бетон
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Повідомлення Додано: Сер 04 чер, 2025 18:42

  Investor_K написав:
  gonchik74 написав:За останні пару тижнів дня не було в будинковому чаті, щоб хтось не запостив запит на купівлю квартири. Сьогодні взагалі якесь бінго: одна агенція хоче 100 квадратів під ремонт, інший за такий самий метраж з ремонтом готовий заплатити 250. ЛБ.

Троєщина?

РГ
gonchik74
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Повідомлення Додано: Сер 04 чер, 2025 20:09

  kingkongovets написав:у вас якесь максимально примітивне уявлення, це ж не бюджетний сегмент типу бабушатників і навіть не трайбеківські круші з бомж-ремонтами і меблями зі смітників, не всіх цікавить виключно ціна, тих хто хоче отримувати щось дійсно якісне і готові за це платити вистачає і до речі з ними дуже приємно строїти відносини
зі свого багаторічного досвіду - здати щось ексклюзивне вище ринка можна набагато простіше і безпроблемніше, ніж довго і нудно здавати щось «як у всіх» по середньому по палаті прайсу і постійно вислуховувати при цьому пропозиції «давай дешевше» від потенційних орендарів, рахуючих кожну гривню
а хто у що вірить - то його особиста справа, для мене це цікавий кейс, бо я сам полюбляю подібне і терпіти не можу конкурувати ціною вбиваючи ринок, вважаю це ознакою невпевненості в собі і непрофесійності

тобто аірмаксову прєлєсць вигідніше і простіше здати чим "типовий сегмент"
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 04 чер, 2025 20:15

  flyman написав:
  kingkongovets написав:у вас якесь максимально примітивне уявлення, це ж не бюджетний сегмент типу бабушатників і навіть не трайбеківські круші з бомж-ремонтами і меблями зі смітників, не всіх цікавить виключно ціна, тих хто хоче отримувати щось дійсно якісне і готові за це платити вистачає і до речі з ними дуже приємно строїти відносини
зі свого багаторічного досвіду - здати щось ексклюзивне вище ринка можна набагато простіше і безпроблемніше, ніж довго і нудно здавати щось «як у всіх» по середньому по палаті прайсу і постійно вислуховувати при цьому пропозиції «давай дешевше» від потенційних орендарів, рахуючих кожну гривню
а хто у що вірить - то його особиста справа, для мене це цікавий кейс, бо я сам полюбляю подібне і терпіти не можу конкурувати ціною вбиваючи ринок, вважаю це ознакою невпевненості в собі і непрофесійності

тобто аірмаксову прєлєсць вигідніше і простіше здати чим "типовий сегмент"

у Ккц сьогодні фантазія розігралась.
Може, в лотерею що виграв?
Frant
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Повідомлення Додано: Сер 04 чер, 2025 20:22

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

flyman написав:
  kingkongovets написав:у вас якесь максимально примітивне уявлення, це ж не бюджетний сегмент типу бабушатників і навіть не трайбеківські круші з бомж-ремонтами і меблями зі смітників, не всіх цікавить виключно ціна, тих хто хоче отримувати щось дійсно якісне і готові за це платити вистачає і до речі з ними дуже приємно строїти відносини
зі свого багаторічного досвіду - здати щось ексклюзивне вище ринка можна набагато простіше і безпроблемніше, ніж довго і нудно здавати щось «як у всіх» по середньому по палаті прайсу і постійно вислуховувати при цьому пропозиції «давай дешевше» від потенційних орендарів, рахуючих кожну гривню
а хто у що вірить - то його особиста справа, для мене це цікавий кейс, бо я сам полюбляю подібне і терпіти не можу конкурувати ціною вбиваючи ринок, вважаю це ознакою невпевненості в собі і непрофесійності

тобто аірмаксову прєлєсць вигідніше і простіше здати чим "типовий сегмент"
тобто ти не вмієш думати
якби в типовому сегменті хтось зробив ремонт як у ейрмакса - то 100% так
а так для свого сегменту в ейрмакса немає нічого особливого
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Сер 04 чер, 2025 21:32

"Победить можно только количеством!" - адмирал Нельсон.

Кількістю квартир.
А не рівнем євроремонту.
Frant
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