Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Вы вот все серьезно рассматриваете рекламный ролик агентства недвижимости как источник объективной информации? Я вот лично не верю ни в какие 35тыс за эту локацию, этот метраж и этот ремонт. Даже если представить, что это не откровенная ложь и действительно нашелся такой арендатор, то это ненадолго, он спрыгнет, поняв свою ошибку. В аренде жилой недвижимости частными лицами не бывает чудес, цена на долгосрок всегда рыночная(или дешевле рынка). А если чудеса и случаются, то быстро и заканчиваются. В случае когда арендатор является юрлицом, то сдать по завышенной цене иногда можно на долгий срок, там свои особенности.
Вы вот все серьезно рассматриваете рекламный ролик агентства недвижимости как источник объективной информации? Я вот лично не верю ни в какие 35тыс за эту локацию, этот метраж и этот ремонт. Даже если представить, что это не откровенная ложь и действительно нашелся такой арендатор, то это ненадолго, он спрыгнет, поняв свою ошибку. В аренде жилой недвижимости частными лицами не бывает чудес, цена на долгосрок всегда рыночная(или дешевле рынка). А если чудеса и случаются, то быстро и заканчиваются. В случае когда арендатор является юрлицом, то сдать по завышенной цене иногда можно на долгий срок, там свои особенности.
у вас якесь максимально примітивне уявлення, це ж не бюджетний сегмент типу бабушатників і навіть не трайбеківські круші з бомж-ремонтами і меблями зі смітників, не всіх цікавить виключно ціна, тих хто хоче отримувати щось дійсно якісне і готові за це платити вистачає і до речі з ними дуже приємно строїти відносини зі свого багаторічного досвіду - здати щось ексклюзивне вище ринка можна набагато простіше і безпроблемніше, ніж довго і нудно здавати щось «як у всіх» по середньому по палаті прайсу і постійно вислуховувати при цьому пропозиції «давай дешевше» від потенційних орендарів, рахуючих кожну гривню а хто у що вірить - то його особиста справа, для мене це цікавий кейс, бо я сам полюбляю подібне і терпіти не можу конкурувати ціною вбиваючи ринок, вважаю це ознакою невпевненості в собі і непрофесійності
За останні пару тижнів дня не було в будинковому чаті, щоб хтось не запостив запит на купівлю квартири. Сьогодні взагалі якесь бінго: одна агенція хоче 100 квадратів під ремонт, інший за такий самий метраж з ремонтом готовий заплатити 250. ЛБ.
gonchik74 написав:За останні пару тижнів дня не було в будинковому чаті, щоб хтось не запостив запит на купівлю квартири. Сьогодні взагалі якесь бінго: одна агенція хоче 100 квадратів під ремонт, інший за такий самий метраж з ремонтом готовий заплатити 250. ЛБ.
Сложная была сделка. Месяц прошёл, с момента задатка, продавец припёрлась с Германии, пришла на сделку, а нотариус спрашивает, муж ваш где. Тут согласие нужно. При этом покупала она хату в разводе. Оказывается, до 2013 года, одного решения суда было мало. Нужно ещё в загсе регистрировать расторжение.
gonchik74 написав:За останні пару тижнів дня не було в будинковому чаті, щоб хтось не запостив запит на купівлю квартири. Сьогодні взагалі якесь бінго: одна агенція хоче 100 квадратів під ремонт, інший за такий самий метраж з ремонтом готовий заплатити 250. ЛБ.
kingkongovets написав:у вас якесь максимально примітивне уявлення, це ж не бюджетний сегмент типу бабушатників і навіть не трайбеківські круші з бомж-ремонтами і меблями зі смітників, не всіх цікавить виключно ціна, тих хто хоче отримувати щось дійсно якісне і готові за це платити вистачає і до речі з ними дуже приємно строїти відносини зі свого багаторічного досвіду - здати щось ексклюзивне вище ринка можна набагато простіше і безпроблемніше, ніж довго і нудно здавати щось «як у всіх» по середньому по палаті прайсу і постійно вислуховувати при цьому пропозиції «давай дешевше» від потенційних орендарів, рахуючих кожну гривню а хто у що вірить - то його особиста справа, для мене це цікавий кейс, бо я сам полюбляю подібне і терпіти не можу конкурувати ціною вбиваючи ринок, вважаю це ознакою невпевненості в собі і непрофесійності
тобто аірмаксову прєлєсць вигідніше і простіше здати чим "типовий сегмент"
kingkongovets написав:у вас якесь максимально примітивне уявлення, це ж не бюджетний сегмент типу бабушатників і навіть не трайбеківські круші з бомж-ремонтами і меблями зі смітників, не всіх цікавить виключно ціна, тих хто хоче отримувати щось дійсно якісне і готові за це платити вистачає і до речі з ними дуже приємно строїти відносини зі свого багаторічного досвіду - здати щось ексклюзивне вище ринка можна набагато простіше і безпроблемніше, ніж довго і нудно здавати щось «як у всіх» по середньому по палаті прайсу і постійно вислуховувати при цьому пропозиції «давай дешевше» від потенційних орендарів, рахуючих кожну гривню а хто у що вірить - то його особиста справа, для мене це цікавий кейс, бо я сам полюбляю подібне і терпіти не можу конкурувати ціною вбиваючи ринок, вважаю це ознакою невпевненості в собі і непрофесійності
тобто аірмаксову прєлєсць вигідніше і простіше здати чим "типовий сегмент"
тобто ти не вмієш думати якби в типовому сегменті хтось зробив ремонт як у ейрмакса - то 100% так а так для свого сегменту в ейрмакса немає нічого особливого