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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12325123261232712328
Повідомлення Додано: Чет 05 чер, 2025 00:02

  ihorkyiv написав:У Києві суттєво знизились ціни на житло: які причини та скільки тепер коштує квартира у столиці https://gsminfo.com.ua/187365-u-kyyevi- ... lyczi.html

Ну да. В январе я купил 1к за 55 куе. А сегодня она 65..70 куе.
Знизилась, я вижу
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Повідомлення Додано: Чет 05 чер, 2025 00:05

  барабашов написав:Вы имеете в виду варианты что мы с вами обговаривали с вами недавно(моего одногруппника на Лесном или Трое) или вообще с непонятно как нарисовавшимися доками(раньше обычно такие подбирал участковый после дохлого строителя коммунизма без наследников) и отягожчённые всякими расписками мутным личностям в том числе и с многими долями в бетоне у непонятных персон характерного поведения?

Из предвоенных годов самая интересная тема была с дедом с тремя ходками продавшим квартиру, а потом с помощью адвоката выигравший суд что квартиру мол продал не он, а мошенники косившие под него. "Вещдоком" была ксерокопия его "паспорта" без подписи под фото сделанная нотарем и вклеенная в нотариальное дело.
Нотарь был со шлейфом работы с колекторами и выбран продавцем.
Покупатель - гражданин Украины (заробитчанин из Европ), специально приехавший в Киев с вложится в столичний бетон и укативший сразу назад сдав в аренду хату на долгосрок.
Весь цимес, что дед и группа поддержки в лице адвоката через пол года после выигрыша в судах снова вышла с продажей этой квартиры.

У совладельца сети украинских супермаркетов, живущем США срейдерили через суд и спешно продавали его 150 метрову киевскую квартиру. При том что совладелец в Украине что то да может...
Финал примерно такой

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