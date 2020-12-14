Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
барабашов написав:Вы имеете в виду варианты что мы с вами обговаривали с вами недавно(моего одногруппника на Лесном или Трое) или вообще с непонятно как нарисовавшимися доками(раньше обычно такие подбирал участковый после дохлого строителя коммунизма без наследников) и отягожчённые всякими расписками мутным личностям в том числе и с многими долями в бетоне у непонятных персон характерного поведения?
Из предвоенных годов самая интересная тема была с дедом с тремя ходками продавшим квартиру, а потом с помощью адвоката выигравший суд что квартиру мол продал не он, а мошенники косившие под него. "Вещдоком" была ксерокопия его "паспорта" без подписи под фото сделанная нотарем и вклеенная в нотариальное дело. Нотарь был со шлейфом работы с колекторами и выбран продавцем. Покупатель - гражданин Украины (заробитчанин из Европ), специально приехавший в Киев с вложится в столичний бетон и укативший сразу назад сдав в аренду хату на долгосрок. Весь цимес, что дед и группа поддержки в лице адвоката через пол года после выигрыша в судах снова вышла с продажей этой квартиры.
У совладельца сети украинских супермаркетов, живущем США срейдерили через суд и спешно продавали его 150 метрову киевскую квартиру. При том что совладелец в Украине что то да может... Финал примерно такой
Хороша стаття. Реальність зовсім не така, як її тут описують рили новобудівці. Насправді на вторинці - чіткий тренд на здешевлення квартир. По іншому не може бути, при такому горе-управлінні.
Первинка - взагалі лишня, на цьому святі життя української сміттєвої ыліти, всіх цих сантехніків, токарів, шоферів, ліфтьорів, які після деструкції СРСР чомусь стали бізнесменами, депутатами, міністрами. Чітко видно, що вони нічого не здатні. Абсолютно нічого, лише дерибанити і пройопувати СРСРівську спадщину, на благо, було що дерибанити