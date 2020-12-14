Додано: Чет 05 чер, 2025 00:05

барабашов написав: Вы имеете в виду варианты что мы с вами обговаривали с вами недавно(моего одногруппника на Лесном или Трое) или вообще с непонятно как нарисовавшимися доками(раньше обычно такие подбирал участковый после дохлого строителя коммунизма без наследников) и отягожчённые всякими расписками мутным личностям в том числе и с многими долями в бетоне у непонятных персон характерного поведения? Вы имеете в виду варианты что мы с вами обговаривали с вами недавно(моего одногруппника на Лесном или Трое) или вообще с непонятно как нарисовавшимися доками(раньше обычно такие подбирал участковый после дохлого строителя коммунизма без наследников) и отягожчённые всякими расписками мутным личностям в том числе и с многими долями в бетоне у непонятных персон характерного поведения?

Из предвоенных годов самая интересная тема была с дедом с тремя ходками продавшим квартиру, а потом с помощью адвоката выигравший суд что квартиру мол продал не он, а мошенники косившие под него. "Вещдоком" была ксерокопия его "паспорта" без подписи под фото сделанная нотарем и вклеенная в нотариальное дело.Нотарь был со шлейфом работы с колекторами и выбран продавцем.Покупатель - гражданин Украины (заробитчанин из Европ), специально приехавший в Киев с вложится в столичний бетон и укативший сразу назад сдав в аренду хату на долгосрок.Весь цимес, что дед и группа поддержки в лице адвоката через пол года после выигрыша в судах снова вышла с продажей этой квартиры.У совладельца сети украинских супермаркетов, живущем США срейдерили через суд и спешно продавали его 150 метрову киевскую квартиру. При том что совладелец в Украине что то да может...Финал примерно такой5.50