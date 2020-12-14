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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12326123271232812329>
Повідомлення Додано: Чет 05 чер, 2025 00:02

  ihorkyiv написав:У Києві суттєво знизились ціни на житло: які причини та скільки тепер коштує квартира у столиці https://gsminfo.com.ua/187365-u-kyyevi- ... lyczi.html

Ну да. В январе я купил 1к за 55 куе. А сегодня она 65..70 куе.
Знизилась, я вижу
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Повідомлення Додано: Чет 05 чер, 2025 00:05

  барабашов написав:Вы имеете в виду варианты что мы с вами обговаривали с вами недавно(моего одногруппника на Лесном или Трое) или вообще с непонятно как нарисовавшимися доками(раньше обычно такие подбирал участковый после дохлого строителя коммунизма без наследников) и отягожчённые всякими расписками мутным личностям в том числе и с многими долями в бетоне у непонятных персон характерного поведения?

Из предвоенных годов самая интересная тема была с дедом с тремя ходками продавшим квартиру, а потом с помощью адвоката выигравший суд что квартиру мол продал не он, а мошенники косившие под него. "Вещдоком" была ксерокопия его "паспорта" без подписи под фото сделанная нотарем и вклеенная в нотариальное дело.
Нотарь был со шлейфом работы с колекторами и выбран продавцем.
Покупатель - гражданин Украины (заробитчанин из Европ), специально приехавший в Киев с вложится в столичний бетон и укативший сразу назад сдав в аренду хату на долгосрок.
Весь цимес, что дед и группа поддержки в лице адвоката через пол года после выигрыша в судах снова вышла с продажей этой квартиры.

У совладельца сети украинских супермаркетов, живущем США срейдерили через суд и спешно продавали его 150 метрову киевскую квартиру. При том что совладелец в Украине что то да может...
Финал примерно такой

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Повідомлення Додано: Чет 05 чер, 2025 09:37

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Частину бізнес-центру «Леонардо» та універмаг «Україна» в Києві купує City Capital Group. Група компаній належить ізраїльському підприємцю Оферу Керзнеру.

У портфелі City Capital Group – шість комерційних обʼєктів у столиці. Аналітичний відділ Forbes Ukraine оцінює суму угоди на рівні $70–100 млн.

https://forbes.ua/money/dobre-vidchuvae ... 2025-30148
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Чет 05 чер, 2025 09:45

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Ну Леонардо один з найкрутіших БЦ
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 05 чер, 2025 09:47

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Faceless
це так, та й тц Україна має неабиякий потенціал, але головне в цій новині що досвідччені професіонали цей потенціал бачать і не лякаються інвестувати в Україну гроші

зи: колись був в Леонардо в офісі Зари на одному з найвищих поверхів - вид звідти на місто нереальний, я не хотів звідти уходити)
Востаннє редагувалось kingkongovets в Чет 05 чер, 2025 09:55, всього редагувалось 1 раз.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Чет 05 чер, 2025 09:55

На моїй пам'яті універмаг «Україна» після приватизації був перепродан спочатку ліванцям потім кумедним американцям. Тепер він стане кошерним.
«Леонардо» це доля Рената продана?
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Повідомлення Додано: Чет 05 чер, 2025 10:01

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

навіть про кожен шматок київської землі, на якій у підсумку було щось побудовано можна розповідати захоплюючі історії як і до кого він по дорозі потрапляв - це нормально

цитатa зі статті:
“БЦ «Леонардо» складається з двох черг загальною площею 60 000 кв. м. Керзнер купує першу, її відкрили у 2005 році в будівлі колишнього готелю. Реконструкцією займалася компанія «Ярославів Вал» Леоніда Юрушева. Площа об’єкту – 23 155 кв. м. Серед орендарів – відділення банків Sense Bank та Universal Bank, магазин техніки Miele, ресторан Ink.

Другу чергу завершили у 2008-му. Це спільний проєкт Юрушева та «ЕСТА Холдинг» Ріната Ахметова. З 2011 року вона у власності лише «ЕСТА Холдингу».
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Чет 05 чер, 2025 10:28

Все це добре, даражай, попит зростає, дефіцит, рили-новобудники і т.п.

Проте в реальності - на вторинці все менше угод і ціни все нижчі. По іншому не може бути, з самостійними неКорупційними керманичами
Frant
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Повідомлення Додано: Чет 05 чер, 2025 10:43

  kingkongovets написав:навіть про кожен шматок київської землі, на якій у підсумку було щось побудовано можна розповідати захоплюючі історії як і до кого він по дорозі потрапляв - це нормально

цитатa зі статті:
“БЦ «Леонардо» складається з двох черг загальною площею 60 000 кв. м. Керзнер купує першу, її відкрили у 2005 році в будівлі колишнього готелю. Реконструкцією займалася компанія «Ярославів Вал» Леоніда Юрушева. Площа об’єкту – 23 155 кв. м. Серед орендарів – відділення банків Sense Bank та Universal Bank, магазин техніки Miele, ресторан Ink.

Другу чергу завершили у 2008-му. Це спільний проєкт Юрушева та «ЕСТА Холдинг» Ріната Ахметова. З 2011 року вона у власності лише «ЕСТА Холдингу».

Юрушев швейцарців на керівництво проектами виписував.
Майно записував на Лізу яка має швейцарьській паспорт та чоловіка швейцарця.
Тому вийшло так як вийшло.
Fairmont разом з Леонардо залишаться памятками в стилі донецького классицизму в Києві.
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Повідомлення Додано: Чет 05 чер, 2025 10:44

  Frant написав:Все це добре, даражай, попит зростає, дефіцит, рили-новобудники і т.п.

Проте в реальності - на вторинці все менше угод і ціни все нижчі. По іншому не може бути, з самостійними неКорупційними керманичами



так і пропозицій не дуже багато.....
boshetyn
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