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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12326123271232812329
Повідомлення Додано: Чет 05 чер, 2025 10:49

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

UA написав:Fairmont разом з Леонардо залишаться памятками в стилі донецького классицизму в Києві.


час від часу відвідую в Фейрмонті концерти камерного симфонічного оркестру київської філармоніі - отримую неабияке естетичне задоволення в тому числі і від тамтешніх інтерʼєрів, там дуже круто
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Повідомлення Додано: Чет 05 чер, 2025 11:08

  boshetyn написав:
  Frant написав:Все це добре, даражай, попит зростає, дефіцит, рили-новобудники і т.п.

Проте в реальності - на вторинці все менше угод і ціни все нижчі. По іншому не може бути, з самостійними неКорупційними керманичами



так і пропозицій не дуже багато.....
Пропозицій достатньо. Буває. Якщо кому треба щось недогого на вторинці.
Звісно, публіка чекає, доки Європа і Америка почнуть воювати, замість самостійних керманичів. І балістичні ракети подарує. :mrgreen:

Пропозицій буде більше.
Коли муТрий нароТ зрозуміє, що для даражаю немає причин, і взагалі, крєпкім бесхозяйствєннікам - на вихід, до скоропадського, грушевського, петлюри
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