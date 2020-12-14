boshetyn написав: Frant написав:
Все це добре, даражай, попит зростає, дефіцит, рили-новобудники і т.п.
Проте в реальності - на вторинці все менше угод і ціни все нижчі. По іншому не може бути, з самостійними неКорупційними керманичами
так і пропозицій не дуже багато.....
Пропозицій достатньо. Буває. Якщо кому треба щось недогого на вторинці.
Звісно, публіка чекає, доки Європа і Америка почнуть воювати, замість самостійних керманичів. І балістичні ракети подарує.
Пропозицій буде більше.
Коли муТрий нароТ зрозуміє, що для даражаю немає причин, і взагалі, крєпкім бесхозяйствєннікам - на вихід, до скоропадського, грушевського, петлюри