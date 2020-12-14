Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Frant написав:Все це добре, даражай, попит зростає, дефіцит, рили-новобудники і т.п.
Проте в реальності - на вторинці все менше угод і ціни все нижчі. По іншому не може бути, з самостійними неКорупційними керманичами
так і пропозицій не дуже багато.....
Пропозицій достатньо. Буває. Якщо кому треба щось недогого на вторинці. Звісно, публіка чекає, доки Європа і Америка почнуть воювати, замість самостійних керманичів. І балістичні ракети подарують, і дальніх БПЛА наклепають.
Пропозицій буде більше. Коли муТрий нароТ зрозуміє, що для даражаю немає причин, і взагалі, крєпкім нікчемним бесхозяйствєннікам - на вихід, до скоропадського, грушевського, петлюри