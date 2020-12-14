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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12326123271232812329
Повідомлення Додано: Чет 05 чер, 2025 10:49

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

UA написав:Fairmont разом з Леонардо залишаться памятками в стилі донецького классицизму в Києві.


час від часу відвідую в Фейрмонті концерти камерного симфонічного оркестру київської філармоніі - отримую неабияке естетичне задоволення в тому числі і від тамтешніх інтерʼєрів, там дуже круто
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Чет 05 чер, 2025 11:41

  kingkongovets написав:
UA написав:Fairmont разом з Леонардо залишаться памятками в стилі донецького классицизму в Києві.


час від часу відвідую в Фейрмонті концерти камерного симфонічного оркестру київської філармоніі - отримую неабияке естетичне задоволення в тому числі і від тамтешніх інтерʼєрів, там дуже круто

Це Атріум під концерти віддали?
По сходах і на право?
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Повідомлення Додано: Чет 05 чер, 2025 11:52

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

UA написав:
  kingkongovets написав:
UA написав:Fairmont разом з Леонардо залишаться памятками в стилі донецького классицизму в Києві.


час від часу відвідую в Фейрмонті концерти камерного симфонічного оркестру київської філармоніі - отримую неабияке естетичне задоволення в тому числі і від тамтешніх інтерʼєрів, там дуже круто

Це Атріум під концерти віддали?
По сходах і на право?
ніби так
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Чет 05 чер, 2025 11:56

Які естети! Які гурмани!
Що, війна вже закінчилась?
Востаннє редагувалось Frant в Чет 05 чер, 2025 12:00, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 05 чер, 2025 11:58

  Frant написав:Тут живеш в полях, працюєш на благо Родіни
ты сурок или заяц?
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Чет 05 чер, 2025 12:29

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  kingkongovets написав:Частину бізнес-центру «Леонардо» та універмаг «Україна» в Києві купує City Capital Group. Група компаній належить ізраїльському підприємцю Оферу Керзнеру.

В Леонардо вже досить давно є IT Coworking Platforma
Ось стаття за 2017
https://dou.ua/forums/topic/20707/
В 2019 ізраільський Mellanox був куплений Nvidia.
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Повідомлення Додано: Чет 05 чер, 2025 13:46

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

З початку 2025 року 40% нерухомості придбано у новобудовах, введених в експлуатацію (перший продаж) ,19% — в об’єктах на стадії зведення, 41% — житло на вторинному ринку.

«Сьогодні майже 60% житла, придбаного за “єОселею”, — в новобудовах. Це свідчить не лише про потужний попит, а й про реальну підтримку українського будівельного ринку.
https://3m2.ua/news/yeoselya-za-5-misya ... 42OZ4Lpvrg
kingkongovets
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