Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 05 чер, 2025 10:49
UA написав:Fairmont разом з Леонардо залишаться памятками в стилі донецького классицизму в Києві.
час від часу відвідую в Фейрмонті концерти камерного симфонічного оркестру київської філармоніі - отримую неабияке естетичне задоволення в тому числі і від тамтешніх інтерʼєрів, там дуже круто
kingkongovets
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Додано: Чет 05 чер, 2025 11:41
kingkongovets написав: UA написав:Fairmont разом з Леонардо залишаться памятками в стилі донецького классицизму в Києві.
час від часу відвідую в Фейрмонті концерти камерного симфонічного оркестру київської філармоніі - отримую неабияке естетичне задоволення в тому числі і від тамтешніх інтерʼєрів, там дуже круто
Це Атріум під концерти віддали?
По сходах і на право?
UA
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Додано: Чет 05 чер, 2025 11:52
UA написав: kingkongovets написав: UA написав:Fairmont разом з Леонардо залишаться памятками в стилі донецького классицизму в Києві.
час від часу відвідую в Фейрмонті концерти камерного симфонічного оркестру київської філармоніі - отримую неабияке естетичне задоволення в тому числі і від тамтешніх інтерʼєрів, там дуже круто
Це Атріум під концерти віддали?
По сходах і на право?
ніби так
kingkongovets
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Додано: Чет 05 чер, 2025 11:56
Які естети! Які гурмани!
Що, війна вже закінчилась?
Востаннє редагувалось
Frant
в Чет 05 чер, 2025 12:00, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 05 чер, 2025 11:58
Frant написав:
Тут живеш в полях, працюєш на благо Родіни
ты сурок или заяц?
Wirująświatła
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Додано: Чет 05 чер, 2025 12:29
kingkongovets написав:
Частину бізнес-центру «Леонардо» та універмаг «Україна» в Києві купує City Capital Group. Група компаній належить ізраїльському підприємцю Оферу Керзнеру.
В Леонардо вже досить давно є IT Coworking Platforma
Ось стаття за 2017
https://dou.ua/forums/topic/20707/
В 2019 ізраільський Mellanox був куплений Nvidia.
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Додано: Чет 05 чер, 2025 13:46
З початку 2025 року
40% нерухомості придбано у новобудовах, введених в експлуатацію (перший продаж)
,19% — в об’єктах на стадії зведення, 41% — житло на вторинному ринку.
«Сьогодні майже 60% житла, придбаного за “єОселею”, — в новобудовах. Це свідчить не лише про потужний попит, а й про реальну підтримку українського будівельного ринку. https://3m2.ua/news/yeoselya-za-5-misya ... 42OZ4Lpvrg
kingkongovets
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Додано: Чет 05 чер, 2025 16:08
kingkongovets написав:
З початку 2025 року
40% нерухомості придбано у новобудовах, введених в експлуатацію (перший продаж)
,19% — в об’єктах на стадії зведення, 41% — житло на вторинному ринку.
«Сьогодні майже 60% житла, придбаного за “єОселею”, — в новобудовах. Це свідчить не лише про потужний попит, а й про реальну підтримку українського будівельного ринку. https://3m2.ua/news/yeoselya-za-5-misya ... 42OZ4Lpvrg
Де цифри проданих квартир?
Frant
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Додано: Чет 05 чер, 2025 17:00
kingkongovets
Дайош нові дороги, стару корупцію і свіжі новобуди, замість балістичних ракет і дисціплині і порядку!
І нових клоунів пора запускати на арену - ще є що дерибанити!
Frant
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