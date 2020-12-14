Додано: Чет 05 чер, 2025 18:28

kingkongovets написав: Damien написав: Sandor написав: Здали однуху за 35 тис на місяць у Варшавському: https://youtu.be/cs28kdj8Lvk?si=318LESxHtg9_twHm Здали однуху за 35 тис на місяць у Варшавському:



Вы вот все серьезно рассматриваете рекламный ролик агентства недвижимости как источник объективной информации? Я вот лично не верю ни в какие 35тыс за эту локацию, этот метраж и этот ремонт. Даже если представить, что это не откровенная ложь и действительно нашелся такой арендатор, то это ненадолго, он спрыгнет, поняв свою ошибку.

В аренде жилой недвижимости частными лицами не бывает чудес, цена на долгосрок всегда рыночная(или дешевле рынка). А если чудеса и случаются, то быстро и заканчиваются.

В случае когда арендатор является юрлицом, то сдать по завышенной цене иногда можно на долгий срок, там свои особенности. Вы вот все серьезно рассматриваетеагентства недвижимости как источник объективной информации? Я вот лично не верю ни в какие 35тыс за эту локацию, этот метраж и этот ремонт. Даже если представить, что это не откровенная ложь и действительно нашелся такой арендатор, то это ненадолго, он спрыгнет, поняв свою ошибку.В аренде жилой недвижимостине бывает чудес, цена на долгосрок всегда рыночная(или дешевле рынка). А если чудеса и случаются, то быстро и заканчиваются.В случае когда арендатор является юрлицом, то сдать по завышенной цене иногда можно на долгий срок, там свои особенности. у вас якесь максимально примітивне уявлення, це ж не бюджетний сегмент типу бабушатників і навіть не трайбеківські круші з бомж-ремонтами і меблями зі смітників, не всіх цікавить виключно ціна, тих хто хоче отримувати щось дійсно якісне і готові за це платити вистачає і до речі з ними дуже приємно строїти відносини

зі свого багаторічного досвіду - здати щось ексклюзивне вище ринка можна набагато простіше і безпроблемніше, ніж довго і нудно здавати щось «як у всіх» по середньому по палаті прайсу і постійно вислуховувати при цьому пропозиції «давай дешевше» від потенційних орендарів, рахуючих кожну гривню

а хто у що вірить - то його особиста справа, для мене це цікавий кейс, бо я сам полюбляю подібне і терпіти не можу конкурувати ціною вбиваючи ринок, вважаю це ознакою невпевненості в собі і непрофесійності , це ж не бюджетний сегмент типу бабушатників і навіть не трайбеківські круші з бомж-ремонтами і меблями зі смітників, не всіх цікавить виключно ціна, тих хто хоче отримувати щось дійсно якісне і готові за це платити вистачає і до речі з ними дуже приємно строїти відносини- здати щось ексклюзивне вище ринка можна набагато простіше і безпроблемніше, ніж довго і нудно здавати щось «як у всіх» по середньому по палаті прайсу і постійно вислуховувати при цьому пропозиції «давай дешевше» від потенційних орендарів, рахуючих кожну гривнюа хто у що вірить - то його особиста справа, для мене це цікавий кейс, бо я сам полюбляю подібне і терпіти не можу конкурувати ціною вбиваючи ринок, вважаю це ознакою невпевненості в собі і непрофесійності

не исключено

Ув. kingkongovets, я нисколько не сомневаюсь в Вашей опытности, но Вы же сами не раз писали, что занимаетесь исключительно арендой коммерции. Так что, что по аренде жилой я имею опыт, позволяющий с Вами не соглашаться. В вышеуказанном ролике ютуба рассматривается квартира маленькой площади в посредственной локации, с неплохим(но ничем особо не примечательным) ремонтом. Какие к черту 35тыс там могут быть??? Это не центр, дизайнером был не Жан-Луи Денио и материалы не завозились на парусниках из заморских стран...Вы в последние 2 года сильно изменились, любое мнение, отличающееся от Вашего - стало заведомо неправильное и дилетантское. Плюс к этому это Ваше странное возвеличивание любых действий городских властей(на самом деле напрочь коррупционных и подлежащих после войны уголовному преследованию)