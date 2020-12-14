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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12327123281232912330>
Повідомлення Додано: Чет 05 чер, 2025 10:49

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

UA написав:Fairmont разом з Леонардо залишаться памятками в стилі донецького классицизму в Києві.


час від часу відвідую в Фейрмонті концерти камерного симфонічного оркестру київської філармоніі - отримую неабияке естетичне задоволення в тому числі і від тамтешніх інтерʼєрів, там дуже круто
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Чет 05 чер, 2025 11:41

  kingkongovets написав:
UA написав:Fairmont разом з Леонардо залишаться памятками в стилі донецького классицизму в Києві.


час від часу відвідую в Фейрмонті концерти камерного симфонічного оркестру київської філармоніі - отримую неабияке естетичне задоволення в тому числі і від тамтешніх інтерʼєрів, там дуже круто

Це Атріум під концерти віддали?
По сходах і на право?
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Повідомлення Додано: Чет 05 чер, 2025 11:52

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

UA написав:
  kingkongovets написав:
UA написав:Fairmont разом з Леонардо залишаться памятками в стилі донецького классицизму в Києві.


час від часу відвідую в Фейрмонті концерти камерного симфонічного оркестру київської філармоніі - отримую неабияке естетичне задоволення в тому числі і від тамтешніх інтерʼєрів, там дуже круто

Це Атріум під концерти віддали?
По сходах і на право?
ніби так
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Чет 05 чер, 2025 11:56

Які естети! Які гурмани!
Що, війна вже закінчилась?
Востаннє редагувалось Frant в Чет 05 чер, 2025 12:00, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 05 чер, 2025 11:58

  Frant написав:Тут живеш в полях, працюєш на благо Родіни
ты сурок или заяц?
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Чет 05 чер, 2025 12:29

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  kingkongovets написав:Частину бізнес-центру «Леонардо» та універмаг «Україна» в Києві купує City Capital Group. Група компаній належить ізраїльському підприємцю Оферу Керзнеру.

В Леонардо вже досить давно є IT Coworking Platforma
Ось стаття за 2017
https://dou.ua/forums/topic/20707/
В 2019 ізраільський Mellanox був куплений Nvidia.
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Повідомлення Додано: Чет 05 чер, 2025 13:46

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

З початку 2025 року 40% нерухомості придбано у новобудовах, введених в експлуатацію (перший продаж) ,19% — в об’єктах на стадії зведення, 41% — житло на вторинному ринку.

«Сьогодні майже 60% житла, придбаного за “єОселею”, — в новобудовах. Це свідчить не лише про потужний попит, а й про реальну підтримку українського будівельного ринку.
https://3m2.ua/news/yeoselya-za-5-misya ... 42OZ4Lpvrg
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Чет 05 чер, 2025 16:08

  kingkongovets написав:З початку 2025 року 40% нерухомості придбано у новобудовах, введених в експлуатацію (перший продаж) ,19% — в об’єктах на стадії зведення, 41% — житло на вторинному ринку.

«Сьогодні майже 60% житла, придбаного за “єОселею”, — в новобудовах. Це свідчить не лише про потужний попит, а й про реальну підтримку українського будівельного ринку.
https://3m2.ua/news/yeoselya-za-5-misya ... 42OZ4Lpvrg

Де цифри проданих квартир? :mrgreen:
Frant
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Повідомлення Додано: Чет 05 чер, 2025 18:28

  kingkongovets написав:
Damien написав:
  Sandor написав:Здали однуху за 35 тис на місяць у Варшавському: https://youtu.be/cs28kdj8Lvk?si=318LESxHtg9_twHm


Вы вот все серьезно рассматриваете рекламный ролик агентства недвижимости как источник объективной информации? Я вот лично не верю ни в какие 35тыс за эту локацию, этот метраж и этот ремонт. Даже если представить, что это не откровенная ложь и действительно нашелся такой арендатор, то это ненадолго, он спрыгнет, поняв свою ошибку.
В аренде жилой недвижимости частными лицами не бывает чудес, цена на долгосрок всегда рыночная(или дешевле рынка). А если чудеса и случаются, то быстро и заканчиваются.
В случае когда арендатор является юрлицом, то сдать по завышенной цене иногда можно на долгий срок, там свои особенности.
у вас якесь максимально примітивне уявлення, це ж не бюджетний сегмент типу бабушатників і навіть не трайбеківські круші з бомж-ремонтами і меблями зі смітників, не всіх цікавить виключно ціна, тих хто хоче отримувати щось дійсно якісне і готові за це платити вистачає і до речі з ними дуже приємно строїти відносини
зі свого багаторічного досвіду - здати щось ексклюзивне вище ринка можна набагато простіше і безпроблемніше, ніж довго і нудно здавати щось «як у всіх» по середньому по палаті прайсу і постійно вислуховувати при цьому пропозиції «давай дешевше» від потенційних орендарів, рахуючих кожну гривню
а хто у що вірить - то його особиста справа, для мене це цікавий кейс, бо я сам полюбляю подібне і терпіти не можу конкурувати ціною вбиваючи ринок, вважаю це ознакою невпевненості в собі і непрофесійності

Ув. kingkongovets, я нисколько не сомневаюсь в Вашей опытности, но Вы же сами не раз писали, что занимаетесь исключительно арендой коммерции. Так что не исключено, что по аренде жилой я имею опыт, позволяющий с Вами не соглашаться. В вышеуказанном ролике ютуба рассматривается квартира маленькой площади в посредственной локации, с неплохим(но ничем особо не примечательным) ремонтом. Какие к черту 35тыс там могут быть??? Это не центр, дизайнером был не Жан-Луи Денио и материалы не завозились на парусниках из заморских стран...
Вы в последние 2 года сильно изменились, любое мнение, отличающееся от Вашего - стало заведомо неправильное и дилетантское. Плюс к этому это Ваше странное возвеличивание любых действий городских властей(на самом деле напрочь коррупционных и подлежащих после войны уголовному преследованию)
Damien
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Повідомлення Додано: Чет 05 чер, 2025 18:40

  Damien написав:
  kingkongovets написав:
Damien написав:Вы вот все серьезно рассматриваете рекламный ролик агентства недвижимости как источник объективной информации? Я вот лично не верю ни в какие 35тыс за эту локацию, этот метраж и этот ремонт. Даже если представить, что это не откровенная ложь и действительно нашелся такой арендатор, то это ненадолго, он спрыгнет, поняв свою ошибку.
В аренде жилой недвижимости частными лицами не бывает чудес, цена на долгосрок всегда рыночная(или дешевле рынка). А если чудеса и случаются, то быстро и заканчиваются.
В случае когда арендатор является юрлицом, то сдать по завышенной цене иногда можно на долгий срок, там свои особенности.
у вас якесь максимально примітивне уявлення, це ж не бюджетний сегмент типу бабушатників і навіть не трайбеківські круші з бомж-ремонтами і меблями зі смітників, не всіх цікавить виключно ціна, тих хто хоче отримувати щось дійсно якісне і готові за це платити вистачає і до речі з ними дуже приємно строїти відносини
зі свого багаторічного досвіду - здати щось ексклюзивне вище ринка можна набагато простіше і безпроблемніше, ніж довго і нудно здавати щось «як у всіх» по середньому по палаті прайсу і постійно вислуховувати при цьому пропозиції «давай дешевше» від потенційних орендарів, рахуючих кожну гривню
а хто у що вірить - то його особиста справа, для мене це цікавий кейс, бо я сам полюбляю подібне і терпіти не можу конкурувати ціною вбиваючи ринок, вважаю це ознакою невпевненості в собі і непрофесійності

Ув. kingkongovets, я нисколько не сомневаюсь в Вашей опытности, но Вы же сами не раз писали, что занимаетесь исключительно арендой коммерции. Так что не исключено, что по аренде жилой я имею опыт, позволяющий с Вами не соглашаться. В вышеуказанном ролике ютуба рассматривается квартира маленькой площади в посредственной локации, с неплохим(но ничем особо не примечательным) ремонтом. Какие к черту 35тыс там могут быть??? Это не центр, дизайнером был не Жан-Луи Денио и материалы не завозились на парусниках из заморских стран...
Вы в последние 2 года сильно изменились, любое мнение, отличающееся от Вашего - стало заведомо неправильное и дилетантское. Плюс к этому это Ваше странное возвеличивание любых действий городских властей(на самом деле напрочь коррупционных и подлежащих после войны уголовному преследованию)

Ккц геть здувся за останніх два роки.
Раніше було стільки гонору, стільки апломбу!
Мене теж вельми дивує, що він хвалить нікчемну корупційну владу. З чого б це?
Frant
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