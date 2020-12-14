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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12327123281232912330
Повідомлення Додано: Чет 05 чер, 2025 18:44

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

В центре, легко, аренда может быть ниже. Варшавский это новые кварталы с инфраструктурой, ТРЦ в центре.
В Варшаве квартира на бялоленке (такая же окраина) но возле ТРЦ Galeria Północna, ценится намного больше аналогичной с лучшей локацией в центре.
Столько примеров уже от КАН с плохой локацией и высокой арендой
Бетон
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