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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 05 чер, 2025 18:44
В центре, легко, аренда может быть ниже. Варшавский это новые кварталы с инфраструктурой, ТРЦ в центре.
В Варшаве квартира на бялоленке (такая же окраина) но возле ТРЦ Galeria Północna, ценится намного больше аналогичной с лучшей локацией в центре.
Столько примеров уже от КАН с плохой локацией и высокой арендой
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