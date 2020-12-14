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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 05 чер, 2025 19:29
Damien
1) постійно спілкуючись з ріелторами (гарними перевіреними ріелторами) на протязі багатьох років я маю більш ніж достатньо інфи і щодо житлової нерухомості також
2) я нікого ніколи не «возвєлічівал», я просто бачу які примітивні уявлення і нестачу елементарного знання суті проблем, які вони намагаються обговорювати, мають критики міської влади, які в принципі готові критикувати дії будь-якої влади і усіх гамузом готові записати в корупціонери і вори
я можу піти далі і сказати ознакою яких саме людських якостей є подібна поведінка, але не маю бажання вчергове вислуховувати рефлексію людей з палаючими дупами
просто перш ніж критикувпти когось по якомусь питанню спершу спробуйте вивчити його трошки глибше і не через публікації «активістів», чи ангажованих говорячих голів - і здивуєтесь як зміниться ваше до цієї проблеми ставлення і точка зору
а повторювати тупі банальні штампи типу «всі крадуть» та «всьому виною корупція» - це до таких як франт
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kingkongovets
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Додано: Чет 05 чер, 2025 20:12
kingkongovets написав:
Damien
1) постійно спілкуючись з ріелторами (гарними перевіреними ріелторами) на протязі багатьох років я маю більш ніж достатньо інфи і щодо житлової нерухомості також
2) я нікого ніколи не «возвєлічівал», я просто бачу які примітивні уявлення і нестачу елементарного знання суті проблем, які вони намагаються обговорювати, мають критики міської влади, які в принципі готові критикувати дії будь-якої влади і усіх гамузом готові записати в корупціонери і вори
я можу піти далі і сказати ознакою яких саме людських якостей є подібна поведінка, але не маю бажання вчергове вислуховувати рефлексію людей з палаючими дупами
просто перш ніж критикувпти когось по якомусь питанню спершу спробуйте вивчити його трошки глибше і не через публікації «активістів», чи ангажованих говорячих голів - і здивуєтесь як зміниться ваше до цієї проблеми ставлення і точка зору
а повторювати тупі банальні штампи типу «всі крадуть» та «всьому виною корупція» - це до таких як франт
Ккц, ти краще і більше ніж я, знаєш масштаби київської і української корупції. І сам прекрасно бачиш, що жодної боротьби з корупцією не ведеться. Вся країна корумпована, знизу доверху і зверху до низу.
Деякі з наслідків тотальної корупції:
1) дика некомпетентність чиновників і так званих "спеціалістів" пострадянського розливу, особливо гуманітарного профілю
2) відсутність власних балістичних ракет і достатньої кількості дальніх БПЛА.
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Додано: Чет 05 чер, 2025 20:23
У нас каждого чиновничка на авто по цене его зарплаты лет за 5-10 службы можно вести на подвал и, как в 49м в МГБ, за три дня получать любые показания , подписанные поломанными пальцами, тем более на его начальство.
Не забывайте что при Порохе зарплата в штуку(25кгрн) была мало у кого, тем более у юных дарований с силиконовыми губами и барбершопными бородами и без ВО.
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