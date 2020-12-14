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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 05 чер, 2025 19:29
Damien
1) постійно спілкуючись з ріелторами (гарними перевіреними ріелторами) на протязі багатьох років я маю більш ніж достатньо інфи і щодо житлової нерухомості також
2) я нікого ніколи не «возвєлічівал», я просто бачу які примітивні уявлення і нестачу елементарного знання суті проблем, які вони намагаються обговорювати, мають критики міської влади, які в принципі готові критикувати дії будь-якої влади і усіх гамузом готові записати в корупціонери і вори
я можу піти далі і сказати ознакою яких саме людських якостей є подібна поведінка, але не маю бажання вчергове вислуховувати рефлексію людей з палаючими дупами
просто перш ніж критикувпти когось по якомусь питанню спершу спробуйте вивчити його трошки глибше і не через публікації «активістів», чи ангажованих говорячих голів - і здивуєтесь як зміниться ваше до цієї проблеми ставлення і точка зору
а повторювати тупі банальні штампи типу «всі крадуть» та «всьому виною корупція» - це до таких як франт
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kingkongovets
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Додано: Чет 05 чер, 2025 20:23
У нас каждого чиновничка на авто по цене его зарплаты лет за 5-10 службы можно вести на подвал и, как в 49м в МГБ, за три дня получать любые показания , подписанные поломанными пальцами, тем более на его начальство.
Не забывайте что при Порохе зарплата в штуку(25кгрн) была мало у кого, тем более у юных дарований с силиконовыми губами и барбершопными бородами и без ВО.
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барабашов
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Додано: Чет 05 чер, 2025 20:41
барабашов, ось тікі не ухилянтам когось в чомусь звинувачувати, не забувайся
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Додано: Чет 05 чер, 2025 22:04
Бетон написав:
В центре, легко, аренда может быть ниже. Варшавский это новые кварталы с инфраструктурой, ТРЦ в центре.
В Варшаве квартира на бялоленке (такая же окраина) но возле ТРЦ Galeria Północna, ценится намного больше аналогичной с лучшей локацией в центре.
Столько примеров уже от КАН с плохой локацией и высокой арендой
Нуу я б поспорила, на Бялоленке аренда явно ниже центра, это один из самых недорогих районов. В новой застройке конечно подороже чем в старой, но с центром явно не сравнить.
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Ana
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Додано: П'ят 06 чер, 2025 01:06
Ana написав: Бетон написав:
В центре, легко, аренда может быть ниже. Варшавский это новые кварталы с инфраструктурой, ТРЦ в центре.
В Варшаве квартира на бялоленке (такая же окраина) но возле ТРЦ Galeria Północna, ценится намного больше аналогичной с лучшей локацией в центре.
Столько примеров уже от КАН с плохой локацией и высокой арендой
Нуу я б поспорила, на Бялоленке аренда явно ниже центра, это один из самых недорогих районов. В новой застройке конечно подороже чем в старой, но с центром явно не сравнить.
Разумеется.
Конечно, я не весь район имею в виду, а только жк Moja Północna, впритык к ТРЦ и привёл только лишь как аналогию возможности увеличения стоимости аренды не за счёт локации, а инфраструктуры
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Бетон
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Додано: П'ят 06 чер, 2025 01:15
kingkongovets написав:
барабашов, ось тікі не ухилянтам когось в чомусь звинувачувати, не забувайся
Конг, уточни кто у нас ухылянт а кто нет, кто такие вообще ухылянты и от чего они ухыляются, и как ты относишься к тому, что а процессе личного досмотра на предмет украденных сумм из бюджета кого то из молодой зелёной команды случайно в процессе допроса подровняют(стулом там, или РД-73) до состояния сбитого камазом тузика?
Кстати - ты ж как и львовский прапор с тремя ВО по ядерной физике тоже считаешь что пересичный мало платит налогов и надо довести этот процент от его доходов до 105%?
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барабашов
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Додано: П'ят 06 чер, 2025 02:30
kingkongovets написав:
барабашов, ось тікі не ухилянтам когось в чомусь звинувачувати, не забувайся
Любителям корупційних схем - теж не варто клеїти з себе білих і пухнастих ідеалістів.
Або боротьба з корупцією є, або її немає (є імітація).
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