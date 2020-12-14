Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
г.Киев. м.Шулявская, Вокзальная, или Димеевская 15-20 минут. Сдам небольшую хорошую 1 ком. квартиру без балкона, с невысокими коммунальными, необходимой мебелью и бытовой техникой, ( в т.ч. газовая плита, бойлер ), за 8.000грн., для 1-2 чел., без деток и животных. В светлой комнате раскладной диван, вместительный шкаф, рабочее место с письменным столом, интернет. На уютной кухне газовая плита, стиральная машина, удобный гарнитур. В прихожей новая бронедверь, антресоли, большой холодильник. В чистом совместном санузле поддон, бойлер. Чисто, уютно, комфортно! Рядом АТБ, Новус, Фора, Севастопольская площадь, остановки транспорта, в любую часть города. Три станции метро 15-20мин. прямым троллейбусом, автобусом, или маршруткой. Этаж 3/9. Ул.Златопольская 3. Агент. Звоните!