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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12328123291233012331>
Повідомлення Додано: Чет 05 чер, 2025 19:29

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Damien
1) постійно спілкуючись з ріелторами (гарними перевіреними ріелторами) на протязі багатьох років я маю більш ніж достатньо інфи і щодо житлової нерухомості також
2) я нікого ніколи не «возвєлічівал», я просто бачу які примітивні уявлення і нестачу елементарного знання суті проблем, які вони намагаються обговорювати, мають критики міської влади, які в принципі готові критикувати дії будь-якої влади і усіх гамузом готові записати в корупціонери і вори
я можу піти далі і сказати ознакою яких саме людських якостей є подібна поведінка, але не маю бажання вчергове вислуховувати рефлексію людей з палаючими дупами
просто перш ніж критикувпти когось по якомусь питанню спершу спробуйте вивчити його трошки глибше і не через публікації «активістів», чи ангажованих говорячих голів - і здивуєтесь як зміниться ваше до цієї проблеми ставлення і точка зору
а повторювати тупі банальні штампи типу «всі крадуть» та «всьому виною корупція» - це до таких як франт
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Чет 05 чер, 2025 20:23

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

У нас каждого чиновничка на авто по цене его зарплаты лет за 5-10 службы можно вести на подвал и, как в 49м в МГБ, за три дня получать любые показания , подписанные поломанными пальцами, тем более на его начальство.
Не забывайте что при Порохе зарплата в штуку(25кгрн) была мало у кого, тем более у юных дарований с силиконовыми губами и барбершопными бородами и без ВО.
барабашов
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Повідомлення Додано: Чет 05 чер, 2025 20:41

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

барабашов, ось тікі не ухилянтам когось в чомусь звинувачувати, не забувайся
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Чет 05 чер, 2025 22:04

  Бетон написав:В центре, легко, аренда может быть ниже. Варшавский это новые кварталы с инфраструктурой, ТРЦ в центре.
В Варшаве квартира на бялоленке (такая же окраина) но возле ТРЦ Galeria Północna, ценится намного больше аналогичной с лучшей локацией в центре.
Столько примеров уже от КАН с плохой локацией и высокой арендой

Нуу я б поспорила, на Бялоленке аренда явно ниже центра, это один из самых недорогих районов. В новой застройке конечно подороже чем в старой, но с центром явно не сравнить.
Ana
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 чер, 2025 01:06

  Ana написав:
  Бетон написав:В центре, легко, аренда может быть ниже. Варшавский это новые кварталы с инфраструктурой, ТРЦ в центре.
В Варшаве квартира на бялоленке (такая же окраина) но возле ТРЦ Galeria Północna, ценится намного больше аналогичной с лучшей локацией в центре.
Столько примеров уже от КАН с плохой локацией и высокой арендой

Нуу я б поспорила, на Бялоленке аренда явно ниже центра, это один из самых недорогих районов. В новой застройке конечно подороже чем в старой, но с центром явно не сравнить.

Разумеется.
Конечно, я не весь район имею в виду, а только жк Moja Północna, впритык к ТРЦ и привёл только лишь как аналогию возможности увеличения стоимости аренды не за счёт локации, а инфраструктуры
Бетон
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Повідомлення Додано: П'ят 06 чер, 2025 01:15

  kingkongovets написав:барабашов, ось тікі не ухилянтам когось в чомусь звинувачувати, не забувайся

Конг, уточни кто у нас ухылянт а кто нет, кто такие вообще ухылянты и от чего они ухыляются, и как ты относишься к тому, что а процессе личного досмотра на предмет украденных сумм из бюджета кого то из молодой зелёной команды случайно в процессе допроса подровняют(стулом там, или РД-73) до состояния сбитого камазом тузика?
Кстати - ты ж как и львовский прапор с тремя ВО по ядерной физике тоже считаешь что пересичный мало платит налогов и надо довести этот процент от его доходов до 105%?
барабашов
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Повідомлення Додано: П'ят 06 чер, 2025 03:35

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

барабашов написав:Конг, уточни кто у нас ухылянт а кто нет, кто такие вообще ухылянты и от чего они ухыляются, и как ты относишься к тому, что а процессе личного досмотра на предмет украденных сумм из бюджета кого то из молодой зелёной команды случайно в процессе допроса подровняют(стулом там, или РД-73) до состояния сбитого камазом тузика?
Кстати - ты ж как и львовский прапор с тремя ВО по ядерной физике тоже считаешь что пересичный мало платит налогов и надо довести этот процент от его доходов до 105%?
ухилянт - це військовозабовʼязаний чоловік, який під час війни нехтує своїм громадянським обовʼязком і ухиляється від призову і служби
я до речі таких людей не осуджую, бо це їх особистий вибір і вони несуть за нього особисту відповідальність, але я вважаю що люди, обравші для себе таку поведінку не мають морального права критикувати дії держави і її представників, як наприклад і принципові неплатники податків не мають морального права відкривати рота на тему корупції, або крадівництва представників влади
ти особисто чому не в війську? маєш броню, відстрочку, або не пройшов влк? якщо так - я вибачусь перед тобою, але вся твоя риторика свідчить про протилежне
ті хто намагається одночасно всидіти на двох стільцях мають великі ризики у підсумку опинитись з розірваною дупою
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Повідомлення Додано: П'ят 06 чер, 2025 07:05

г.Киев. м.Шулявская, Вокзальная, или Димеевская 15-20 минут. Сдам небольшую хорошую 1 ком. квартиру без балкона, с невысокими коммунальными, необходимой мебелью и бытовой техникой, ( в т.ч. газовая плита, бойлер ), за 8.000грн., для 1-2 чел., без деток и животных. В светлой комнате раскладной диван, вместительный шкаф, рабочее место с письменным столом, интернет. На уютной кухне газовая плита, стиральная машина, удобный гарнитур. В прихожей новая бронедверь, антресоли, большой холодильник. В чистом совместном санузле поддон, бойлер. Чисто, уютно, комфортно! Рядом АТБ, Новус, Фора, Севастопольская площадь, остановки транспорта, в любую часть города. Три станции метро 15-20мин. прямым троллейбусом, автобусом, или маршруткой. Этаж 3/9. Ул.Златопольская 3. Агент. Звоните!

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Повідомлення Додано: П'ят 06 чер, 2025 07:12

Що зі змінами руху на Вокзальній площі?
https://t.me/kyivpassengers/4035
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Повідомлення Додано: П'ят 06 чер, 2025 07:24

ми підтримуємо позицію Світового Банку, який у 2021 році підготував порівняння трамваю і метро, яке було не на користь метро (довше будівництво, вища вартість і колосальні експлуатаційні збитки, допоки метро не дотягнути з кінця Троєщини бодай до Лук'янівської).

Однак мер Кличко тоді обрав саме метро, а Світовий Банк у відповідь відмовився фінансувати нереалістичний проект. Пройшло 4 роки - і мер знов шукає кредитора, якого, звісно ж, не знайде.

А щоб уявити як буде виглядати продовження Троєщинського швидкісного трамваю на правий берег можна подивитись на трамвайні системи Тель-Авіву або Будапешта, де 60-метрові трамваї їздять як по виділеним швидкісним лініям, так і по звичайних міським вулицям в Центрі. І це працює!

https://t.me/kyivpassengers/4009

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