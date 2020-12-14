RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12328123291233012331
Повідомлення Додано: П'ят 06 чер, 2025 08:16

  Wirująświatła написав:
ми підтримуємо позицію Світового Банку, який у 2021 році підготував порівняння трамваю і метро, яке було не на користь метро (довше будівництво, вища вартість і колосальні експлуатаційні збитки, допоки метро не дотягнути з кінця Троєщини бодай до Лук'янівської).

Однак мер Кличко тоді обрав саме метро, а Світовий Банк у відповідь відмовився фінансувати нереалістичний проект. Пройшло 4 роки - і мер знов шукає кредитора, якого, звісно ж, не знайде.

А щоб уявити як буде виглядати продовження Троєщинського швидкісного трамваю на правий берег можна подивитись на трамвайні системи Тель-Авіву або Будапешта, де 60-метрові трамваї їздять як по виділеним швидкісним лініям, так і по звичайних міським вулицям в Центрі. І це працює!

https://t.me/kyivpassengers/4009


Якраз тут треба дивитись з позицій неКорупції
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23256
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1758 раз.
Подякували: 2573 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 06 чер, 2025 08:17

Попереду глобальний дешевій Кржн.
Рилам - приготуватись!
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23256
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1758 раз.
Подякували: 2573 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 06 чер, 2025 08:33

  Frant написав:Попереду глобальний дешевій Кржн.
Рилам - приготуватись!



до чого готуватись? поясніть нубу.

офтоп:
я пережив продаж квартири, яку купували у 2008му за 60+оформлення+ремонт (тотал 80). то у 2016му її продавали півроку і з почтакових 28-29 здулись до 24300. при цьому переглядів було аж 10, і рилів при цьому штуки три нарахував.

хз як вони вмовляли покупців, бо поруч були варіки ненабагато гірші по 19-23.

і бачу ситуацію зараз, коли рилів хочеця лупити ціпокм по макітрі, бо хочуть свої 5, а іноді навіть і 6%, при тому за варікі, які улітають за 1 день перглядів...
boshetyn
Аватар користувача
 
Повідомлень: 47
З нами з: 23.06.16
Подякував: 3 раз.
Подякували: 14 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 06 чер, 2025 08:39

  boshetyn написав:
  Frant написав:Попереду глобальний дешевій Кржн.
Рилам - приготуватись!



до чого готуватись? поясніть нубу.

офтоп:
я пережив продаж квартири, яку купували у 2008му за 60+оформлення+ремонт (тотал 80). то у 2016му її продавали півроку і з почтакових 28-29 здулись до 24300. при цьому переглядів було аж 10, і рилів при цьому штуки три нарахував.

хз як вони вмовляли покупців, бо поруч були варіки ненабагато гірші по 19-23.

і бачу ситуацію зараз, коли рилів хочеця лупити ціпокм по макітрі, бо хочуть свої 5, а іноді навіть і 6%, при тому за варікі, які улітають за 1 день перглядів...

Рилам приготуватись до повтору 1990-х.
Дачі, земля, картопля, кури і т.п. :twisted:
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23256
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1758 раз.
Подякували: 2573 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 12328123291233012331
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2530, 2531, 2532
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
25313 16992507
Переглянути останнє повідомлення
Чет 05 чер, 2025 00:00
Бетон
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 137, 138, 139
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 04:06
1380 6035757
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 кві, 2025 08:40
Investor_K
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 20:29
3 67193
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 18:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.