Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
ми підтримуємо позицію Світового Банку, який у 2021 році підготував порівняння трамваю і метро, яке було не на користь метро (довше будівництво, вища вартість і колосальні експлуатаційні збитки, допоки метро не дотягнути з кінця Троєщини бодай до Лук'янівської).
Однак мер Кличко тоді обрав саме метро, а Світовий Банк у відповідь відмовився фінансувати нереалістичний проект. Пройшло 4 роки - і мер знов шукає кредитора, якого, звісно ж, не знайде.
А щоб уявити як буде виглядати продовження Троєщинського швидкісного трамваю на правий берег можна подивитись на трамвайні системи Тель-Авіву або Будапешта, де 60-метрові трамваї їздять як по виділеним швидкісним лініям, так і по звичайних міським вулицям в Центрі. І це працює!
офтоп: я пережив продаж квартири, яку купували у 2008му за 60+оформлення+ремонт (тотал 80). то у 2016му її продавали півроку і з почтакових 28-29 здулись до 24300. при цьому переглядів було аж 10, і рилів при цьому штуки три нарахував.
хз як вони вмовляли покупців, бо поруч були варіки ненабагато гірші по 19-23.
і бачу ситуацію зараз, коли рилів хочеця лупити ціпокм по макітрі, бо хочуть свої 5, а іноді навіть і 6%, при тому за варікі, які улітають за 1 день перглядів...
офтоп: я пережив продаж квартири, яку купували у 2008му за 60+оформлення+ремонт (тотал 80). то у 2016му її продавали півроку і з почтакових 28-29 здулись до 24300. при цьому переглядів було аж 10, і рилів при цьому штуки три нарахував.
хз як вони вмовляли покупців, бо поруч були варіки ненабагато гірші по 19-23.
і бачу ситуацію зараз, коли рилів хочеця лупити ціпокм по макітрі, бо хочуть свої 5, а іноді навіть і 6%, при тому за варікі, які улітають за 1 день перглядів...
Рилам приготуватись до повтору 1990-х. Дачі, земля, картопля, кури і т.п.