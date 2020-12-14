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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12329123301233112332>
Повідомлення Додано: П'ят 06 чер, 2025 08:16

  Wirująświatła написав:
ми підтримуємо позицію Світового Банку, який у 2021 році підготував порівняння трамваю і метро, яке було не на користь метро (довше будівництво, вища вартість і колосальні експлуатаційні збитки, допоки метро не дотягнути з кінця Троєщини бодай до Лук'янівської).

Однак мер Кличко тоді обрав саме метро, а Світовий Банк у відповідь відмовився фінансувати нереалістичний проект. Пройшло 4 роки - і мер знов шукає кредитора, якого, звісно ж, не знайде.

А щоб уявити як буде виглядати продовження Троєщинського швидкісного трамваю на правий берег можна подивитись на трамвайні системи Тель-Авіву або Будапешта, де 60-метрові трамваї їздять як по виділеним швидкісним лініям, так і по звичайних міським вулицям в Центрі. І це працює!

https://t.me/kyivpassengers/4009


Якраз тут треба дивитись з позицій неКорупції
Frant
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Повідомлення Додано: П'ят 06 чер, 2025 08:17

Попереду глобальний дешевій Кржн.
Рилам - приготуватись!
Frant
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Повідомлення Додано: П'ят 06 чер, 2025 08:33

  Frant написав:Попереду глобальний дешевій Кржн.
Рилам - приготуватись!



до чого готуватись? поясніть нубу.

офтоп:
я пережив продаж квартири, яку купували у 2008му за 60+оформлення+ремонт (тотал 80). то у 2016му її продавали півроку і з почтакових 28-29 здулись до 24300. при цьому переглядів було аж 10, і рилів при цьому штуки три нарахував.

хз як вони вмовляли покупців, бо поруч були варіки ненабагато гірші по 19-23.

і бачу ситуацію зараз, коли рилів хочеця лупити ціпокм по макітрі, бо хочуть свої 5, а іноді навіть і 6%, при тому за варікі, які улітають за 1 день перглядів...
boshetyn
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Повідомлення Додано: П'ят 06 чер, 2025 08:39

  boshetyn написав:
  Frant написав:Попереду глобальний дешевій Кржн.
Рилам - приготуватись!



до чого готуватись? поясніть нубу.

офтоп:
я пережив продаж квартири, яку купували у 2008му за 60+оформлення+ремонт (тотал 80). то у 2016му її продавали півроку і з почтакових 28-29 здулись до 24300. при цьому переглядів було аж 10, і рилів при цьому штуки три нарахував.

хз як вони вмовляли покупців, бо поруч були варіки ненабагато гірші по 19-23.

і бачу ситуацію зараз, коли рилів хочеця лупити ціпокм по макітрі, бо хочуть свої 5, а іноді навіть і 6%, при тому за варікі, які улітають за 1 день перглядів...

Рилам приготуватись до повтору 1990-х.
Дачі, земля, картопля, кури і т.п. :twisted:
Frant
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Повідомлення Додано: П'ят 06 чер, 2025 10:53

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Сейчас вообще ноль звонков по недвижимости. Ноль.

Ухылянт це особа, дававша присягу і визнана такою судом. Це як раз і є представники держави, які до війни ігнорували повістки, а зараз прикриваючись бронею, сидять в Києві

Я маю моральне право критикувати, бо я платник податків - роботодавець для обслуговування моїх інтересів і інтересів інших платників податків.

Доречі і платників податків США і інших країн, завдяки нам і їм існує країна. Вона існує завдяки цивільним теж
Бетон
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Повідомлення Додано: П'ят 06 чер, 2025 10:59

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Кстати, Франт, не помню риэлторов в конце 90х. По обьявлениям от продавцов-хозяев в рекламной газете смотрели сталинки в центре и там же узнали про новострой Созидателя в 2000м.
Хотя мой кум после техникума почти год(94-95) работал в риэлторском агенстве которое расселяло коммуналки под заказ "новых украинских" и даже участвовал в продаже такой итоговой прелести с евроремонтом и джакузи за 150куе возле нашего оперного(хозяином заинтерисовался либо ОБЭП, либо сам Пал Иваныч и он быстро сдёрнул на Мёртвое Море)
барабашов
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Повідомлення Додано: П'ят 06 чер, 2025 11:01

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Бетон написав:Сейчас вообще ноль звонков по недвижимости. Ноль.

Ухылянт це особа, дававша присягу і визнана такою судом. Це як раз і є представники держави, які до війни ігнорували повістки, а зараз прикриваючись бронею, сидять в Києві
до чого тут присяга, не вигадуй ото)
той хто приймав присягу і втік зі служби називається дезертир
а ухилянт - це той, хто ухиляється від виконання своїх конституційних обовʼязків, ти ж як і барабашов військовозобовʼязаний та ще й офіцер запасу? броні і відстрочки не маєш?
ось це і є ухилянт
і не треба тикати в інших, відповідай за себе

зи:
ти платиш якісь податки, які не можеш не поатити, чи ти платиш повністю всі податки? готовий поспорити що перше, тож тихіше будь, основа країни бл
Востаннє редагувалось kingkongovets в П'ят 06 чер, 2025 11:11, всього редагувалось 2 разів.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: П'ят 06 чер, 2025 11:09

  kingkongovets написав:
барабашов написав:Конг, уточни кто у нас ухылянт а кто нет, кто такие вообще ухылянты и от чего они ухыляются, и как ты относишься к тому, что а процессе личного досмотра на предмет украденных сумм из бюджета кого то из молодой зелёной команды случайно в процессе допроса подровняют(стулом там, или РД-73) до состояния сбитого камазом тузика?
Кстати - ты ж как и львовский прапор с тремя ВО по ядерной физике тоже считаешь что пересичный мало платит налогов и надо довести этот процент от его доходов до 105%?
ухилянт - це військовозабовʼязаний чоловік, який під час війни нехтує своїм громадянським обовʼязком і ухиляється від призову і служби
я до речі таких людей не осуджую, бо це їх особистий вибір і вони несуть за нього особисту відповідальність, але я вважаю що люди, обравші для себе таку поведінку не мають морального права критикувати дії держави і її представників, як наприклад і принципові неплатники податків не мають морального права відкривати рота на тему корупції, або крадівництва представників влади
ти особисто чому не в війську? маєш броню, відстрочку, або не пройшов влк? якщо так - я вибачусь перед тобою, але вся твоя риторика свідчить про протилежне
ті хто намагається одночасно всидіти на двох стільцях мають великі ризики у підсумку опинитись з розірваною дупою


Что значит"ухыляеться вид прызову"?
Ты имеешь в виду 48ми летнего жидоеврея, который, проживая в Киеве 11лет назад на Липках(или Оболони, ЮА вроде знает где точно), получил дома в Крмвом 4 повестки и похерил их?
И как это связано с тучей "комарницких" на свежих РР и LX/LC300 которых я наблюдаю даже у себя на улицах?
Или они все удачливые и успешные "оптимизаторы интернет траффика"?
барабашов
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Повідомлення Додано: П'ят 06 чер, 2025 11:14

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

А хто основа країни??? Мєнти??
Бетон
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Повідомлення Додано: П'ят 06 чер, 2025 11:14

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

барабашов написав:Что значит"ухыляеться вид прызову"?
Ты имеешь в виду 48ми летнего жидоеврея, который, проживая в Киеве 11лет назад на Липках(или Оболони, ЮА вроде знает где точно), получил дома в Крмвом 4 повестки и похерил их?
И как это связано с тучей "комарницких" на свежих РР и LX/LC300 которых я наблюдаю даже у себя на улицах?
Или они все удачливые и успешные "оптимизаторы интернет траффика"?
не вмикай дурника, барабашов
і відповідай за себе а не засирай вуха розповідями про хз кого
kingkongovets
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