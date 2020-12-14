ну да, окрім тебе і ментів та прокуроріа тут же більше нікого немаБетон написав:А хто основа країни??? Мєнти??
ти теж дурника не вмикай, доросла людина ніби
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Додано: П'ят 06 чер, 2025 11:16
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
ну да, окрім тебе і ментів та прокуроріа тут же більше нікого нема
ти теж дурника не вмикай, доросла людина ніби
Додано: П'ят 06 чер, 2025 11:42
Я вже рік талдичу, вам, недотепам. Що все, finita la comediaya. Не потрібен новобуд тут, його вже надлишок.
Тому що треба було не плитку перекладати, і не дороги ремонтувати і не давати вовину 1000 всякому. А створювати балістичні ракети і дальні БПЛА, за ті гроші.
На жаль, час вже втрачено, "ефективними керманичами" з купленими дипломами
Додано: П'ят 06 чер, 2025 11:47
не понял немного
Начали с ухыляння закончили "не трогайте пильщиков"
Ты от прызову ухыльнувся чы як?
Сейчас с 54-55ти не трогают.
Таких на "подвале" покупатели не покупают.
Наелись достижений нашей медицины с 92года.
В отношении неплатёжеспособных пересичных.
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