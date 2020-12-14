RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12329123301233112332
Повідомлення Додано: П'ят 06 чер, 2025 11:16

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Бетон написав:А хто основа країни??? Мєнти??
ну да, окрім тебе і ментів та прокуроріа тут же більше нікого нема
ти теж дурника не вмикай, доросла людина ніби
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11663
З нами з: 05.06.16
Подякував: 1316 раз.
Подякували: 2719 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: П'ят 06 чер, 2025 11:42

  Бетон написав:Сейчас вообще ноль звонков по недвижимости. Ноль.

Я вже рік талдичу, вам, недотепам. Що все, finita la comediaya. Не потрібен новобуд тут, його вже надлишок.

Тому що треба було не плитку перекладати, і не дороги ремонтувати і не давати вовину 1000 всякому. А створювати балістичні ракети і дальні БПЛА, за ті гроші.

На жаль, час вже втрачено, "ефективними керманичами" з купленими дипломами
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23257
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1760 раз.
Подякували: 2573 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 06 чер, 2025 11:47

  kingkongovets написав:
барабашов написав:Что значит"ухыляеться вид прызову"?
Ты имеешь в виду 48ми летнего жидоеврея, который, проживая в Киеве 11лет назад на Липках(или Оболони, ЮА вроде знает где точно), получил дома в Крмвом 4 повестки и похерил их?
И как это связано с тучей "комарницких" на свежих РР и LX/LC300 которых я наблюдаю даже у себя на улицах?
Или они все удачливые и успешные "оптимизаторы интернет траффика"?
не вмикай дурника, барабашов
і відповідай за себе а не засирай вуха розповідями про хз кого

не понял немного
Начали с ухыляння закончили "не трогайте пильщиков"
Ты от прызову ухыльнувся чы як?
Сейчас с 54-55ти не трогают.
Таких на "подвале" покупатели не покупают.
Наелись достижений нашей медицины с 92года.
В отношении неплатёжеспособных пересичных.
барабашов
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5137
З нами з: 16.06.15
Подякував: 291 раз.
Подякували: 359 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 12329123301233112332
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2530, 2531, 2532
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
25313 16994087
Переглянути останнє повідомлення
Чет 05 чер, 2025 00:00
Бетон
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 137, 138, 139
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 04:06
1380 6035932
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 кві, 2025 08:40
Investor_K
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 20:29
3 67232
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 18:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (8726)
06.06.2025 10:07
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.