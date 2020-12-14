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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12329123301233112332
Повідомлення Додано: П'ят 06 чер, 2025 11:16

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Бетон написав:А хто основа країни??? Мєнти??
ну да, окрім тебе і ментів та прокуроріа тут же більше нікого нема
ти теж дурника не вмикай, доросла людина ніби
kingkongovets
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Повідомлення Додано: П'ят 06 чер, 2025 11:47

  kingkongovets написав:
барабашов написав:Что значит"ухыляеться вид прызову"?
Ты имеешь в виду 48ми летнего жидоеврея, который, проживая в Киеве 11лет назад на Липках(или Оболони, ЮА вроде знает где точно), получил дома в Крмвом 4 повестки и похерил их?
И как это связано с тучей "комарницких" на свежих РР и LX/LC300 которых я наблюдаю даже у себя на улицах?
Или они все удачливые и успешные "оптимизаторы интернет траффика"?
не вмикай дурника, барабашов
і відповідай за себе а не засирай вуха розповідями про хз кого

не понял немного
Начали с ухыляння закончили "не трогайте пильщиков"
Ты от прызову ухыльнувся чы як?
Сейчас с 54-55ти не трогают.
Таких на "подвале" покупатели не покупают.
Наелись достижений нашей медицины с 92года.
В отношении неплатёжеспособных пересичных.
барабашов
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Повідомлення Додано: П'ят 06 чер, 2025 12:04

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

В некоторых классах из 30 выпускников выезжает за границу 28 человек. Потому их назвали ухылянтами. В 16 лет ребёнок уже ухылянт и должен заплатить штраф 17 тысяч.
Это сказали уважаемые забронированные (внимание), депутаты

Какая тут уже недвижимость
Бетон
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Повідомлення Додано: П'ят 06 чер, 2025 12:06

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

барабашов написав:
  kingkongovets написав:
барабашов написав:Что значит"ухыляеться вид прызову"?
Ты имеешь в виду 48ми летнего жидоеврея, который, проживая в Киеве 11лет назад на Липках(или Оболони, ЮА вроде знает где точно), получил дома в Крмвом 4 повестки и похерил их?
И как это связано с тучей "комарницких" на свежих РР и LX/LC300 которых я наблюдаю даже у себя на улицах?
Или они все удачливые и успешные "оптимизаторы интернет траффика"?
не вмикай дурника, барабашов
і відповідай за себе а не засирай вуха розповідями про хз кого

не понял немного
Начали с ухыляння закончили "не трогайте пильщиков"
Ты от прызову ухыльнувся чы як?
Сейчас с 54-55ти не трогают.
Таких на "подвале" покупатели не покупают.
Наелись достижений нашей медицины с 92года.
В отношении неплатёжеспособных пересичных.
ККЦ наскільки я знаю відслужив з початку повномасштабного і не так давно повернувся, тож мимо
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 06 чер, 2025 12:09

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

барабашов написав:
  kingkongovets написав:
барабашов написав:Что значит"ухыляеться вид прызову"?
Ты имеешь в виду 48ми летнего жидоеврея, который, проживая в Киеве 11лет назад на Липках(или Оболони, ЮА вроде знает где точно), получил дома в Крмвом 4 повестки и похерил их?
И как это связано с тучей "комарницких" на свежих РР и LX/LC300 которых я наблюдаю даже у себя на улицах?
Или они все удачливые и успешные "оптимизаторы интернет траффика"?
не вмикай дурника, барабашов
і відповідай за себе а не засирай вуха розповідями про хз кого

не понял немного
Начали с ухыляння закончили "не трогайте пильщиков"
Ты от прызову ухыльнувся чы як?
Сейчас с 54-55ти не трогают.
Таких на "подвале" покупатели не покупают.
Наелись достижений нашей медицины с 92года.
В отношении неплатёжеспособных пересичных.
ти знову на сторонніх осіб перескакуєш?
за себе відповідай, ще раз кажу, а я пішов добровольцем і в ато і після початку повномасштабки, хоча маю третю групу і убд датоване ще 1989 роком
так чому ти не в війську? чому не скажеш чесно шо страшно і впадлу міняти звичний образ життя? скільки можна викручуватись, пиздіти і тикати на сторонніх осіб, барабашов?
kingkongovets
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Повідомлення Додано: П'ят 06 чер, 2025 12:58

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Hotab
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 чер, 2025 12:58

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Кажется кому то надо лечить контузию(если была) в ПНД и электрошоковой терапией.
Заодно с собой активистов с военной ветки заберёшь.
Ты разницу между "пошёл добровольно" и "ухылянт" понимаешь или ты женщина среднего пола как списанный в 42 года в истоки Нила гвертольётопилот?
И потом - а с чего мне верить кому то, кто по синьке в пивбаре начнёт орать что он ваевал, Кенисберг с горящими кишками штурмовал, лично три Тигра и МИГ-31 из двустволки сбил? Фокс в "Эре милосердия" тоже с орденом отечественной войны ходил.
Ссылка на профиль в ФБ, где немного описаны злоключения 2-3х летней давности - и тогда можно чему то доверять.
Или есть блог по типу наших алкожурнализдов, типа Сазонова, которые воюют с зелёным змием в полях под Павлоградом?
барабашов
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Повідомлення Додано: П'ят 06 чер, 2025 13:02

  Бетон написав:Какая тут уже недвижимость

Дійшло, нарешті?
Frant
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Повідомлення Додано: П'ят 06 чер, 2025 13:09

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

барабашов написав:Кажется кому то надо лечить контузию(если была) в ПНД и электрошоковой терапией.
Заодно с собой активистов с военной ветки заберёшь.
Ты разницу между "пошёл добровольно" и "ухылянт" понимаешь или ты женщина среднего пола как списанный в 42 года в истоки Нила гвертольётопилот?
И потом - а с чего мне верить кому то, кто по синьке в пивбаре начнёт орать что он ваевал, Кенисберг с горящими кишками штурмовал, лично три Тигра и МИГ-31 из двустволки сбил? Фокс в "Эре милосердия" тоже с орденом отечественной войны ходил.
Ссылка на профиль в ФБ, где немного описаны злоключения 2-3х летней давности - и тогда можно чему то доверять.
Или есть блог по типу наших алкожурнализдов, типа Сазонова, которые воюют с зелёным змием в полях под Павлоградом?
чого ти не в війську, барабашов?
відповідь буде?
припиняй в уши ссяти
kingkongovets
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