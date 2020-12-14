Додано: П'ят 06 чер, 2025 12:58

Кажется кому то надо лечить контузию(если была) в ПНД и электрошоковой терапией.

Заодно с собой активистов с военной ветки заберёшь.

Ты разницу между "пошёл добровольно" и "ухылянт" понимаешь или ты женщина среднего пола как списанный в 42 года в истоки Нила гвертольётопилот?

И потом - а с чего мне верить кому то, кто по синьке в пивбаре начнёт орать что он ваевал, Кенисберг с горящими кишками штурмовал, лично три Тигра и МИГ-31 из двустволки сбил? Фокс в "Эре милосердия" тоже с орденом отечественной войны ходил.

Ссылка на профиль в ФБ, где немного описаны злоключения 2-3х летней давности - и тогда можно чему то доверять.

Или есть блог по типу наших алкожурнализдов, типа Сазонова, которые воюют с зелёным змием в полях под Павлоградом?