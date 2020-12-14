ну да, окрім тебе і ментів та прокуроріа тут же більше нікого немаБетон написав:А хто основа країни??? Мєнти??
ти теж дурника не вмикай, доросла людина ніби
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Додано: П'ят 06 чер, 2025 11:16
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
ну да, окрім тебе і ментів та прокуроріа тут же більше нікого нема
ти теж дурника не вмикай, доросла людина ніби
Додано: П'ят 06 чер, 2025 11:47
не понял немного
Начали с ухыляння закончили "не трогайте пильщиков"
Ты от прызову ухыльнувся чы як?
Сейчас с 54-55ти не трогают.
Таких на "подвале" покупатели не покупают.
Наелись достижений нашей медицины с 92года.
В отношении неплатёжеспособных пересичных.
Додано: П'ят 06 чер, 2025 12:04
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
В некоторых классах из 30 выпускников выезжает за границу 28 человек. Потому их назвали ухылянтами. В 16 лет ребёнок уже ухылянт и должен заплатить штраф 17 тысяч.
Это сказали уважаемые забронированные (внимание), депутаты
Какая тут уже недвижимость
Додано: П'ят 06 чер, 2025 12:06
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
барабашов
ККЦ наскільки я знаю відслужив з початку повномасштабного і не так давно повернувся, тож мимо
Додано: П'ят 06 чер, 2025 12:58
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Додано: П'ят 06 чер, 2025 17:05
Додано: П'ят 06 чер, 2025 17:57
Додано: П'ят 06 чер, 2025 18:35
В Києві не вистачає економ і комфорт. В столиці під інвестицію нуль квартир 1к. Все викуплено.
2к купують в останніх будинках на кінець 26 року. 7 поверх 2с6 і 12 поверх купили ось сьогодні.
Я понял секрет звонков. Нужно раз в неделю лечь кимарнуть, рылы это чувствуют и, чтобы не дать заснуть, обрывают телефон.
Додано: П'ят 06 чер, 2025 18:43
Бетон
Якщо рукам дати спокій, з жінками так само буде.
Додано: П'ят 06 чер, 2025 19:21
Ничто так не раздражает женщину, как отдыхающий мужик, а ещё хуже - играющий на компе.
Дай пошпилить. Я 16 лет потерял)
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