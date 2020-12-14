RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12329123301233112332
Повідомлення Додано: П'ят 06 чер, 2025 11:16

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Бетон написав:А хто основа країни??? Мєнти??
ну да, окрім тебе і ментів та прокуроріа тут же більше нікого нема
ти теж дурника не вмикай, доросла людина ніби
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11663
З нами з: 05.06.16
Подякував: 1316 раз.
Подякували: 2719 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: П'ят 06 чер, 2025 11:47

  kingkongovets написав:
барабашов написав:Что значит"ухыляеться вид прызову"?
Ты имеешь в виду 48ми летнего жидоеврея, который, проживая в Киеве 11лет назад на Липках(или Оболони, ЮА вроде знает где точно), получил дома в Крмвом 4 повестки и похерил их?
И как это связано с тучей "комарницких" на свежих РР и LX/LC300 которых я наблюдаю даже у себя на улицах?
Или они все удачливые и успешные "оптимизаторы интернет траффика"?
не вмикай дурника, барабашов
і відповідай за себе а не засирай вуха розповідями про хз кого

не понял немного
Начали с ухыляння закончили "не трогайте пильщиков"
Ты от прызову ухыльнувся чы як?
Сейчас с 54-55ти не трогают.
Таких на "подвале" покупатели не покупают.
Наелись достижений нашей медицины с 92года.
В отношении неплатёжеспособных пересичных.
барабашов
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5137
З нами з: 16.06.15
Подякував: 291 раз.
Подякували: 359 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 06 чер, 2025 12:04

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

В некоторых классах из 30 выпускников выезжает за границу 28 человек. Потому их назвали ухылянтами. В 16 лет ребёнок уже ухылянт и должен заплатить штраф 17 тысяч.
Это сказали уважаемые забронированные (внимание), депутаты

Какая тут уже недвижимость
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5099
З нами з: 17.12.22
Подякував: 188 раз.
Подякували: 373 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: П'ят 06 чер, 2025 12:06

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

барабашов
ККЦ наскільки я знаю відслужив з початку повномасштабного і не так давно повернувся, тож мимо
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 36205
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1489 раз.
Подякували: 8220 раз.
 
Профіль
 
4
9
3
Повідомлення Додано: П'ят 06 чер, 2025 12:58

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Hotab
 
Повідомлень: 15310
З нами з: 15.02.09
Подякував: 393 раз.
Подякували: 2403 раз.
 
Профіль
 
3
3
2
Повідомлення Додано: П'ят 06 чер, 2025 17:05

  Бетон написав:Какая тут уже недвижимость
Нарешті дехто зрозумів, що в Києві - надлишок новобудів?
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23257
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1760 раз.
Подякували: 2575 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 06 чер, 2025 17:57

  Frant написав:
  Бетон написав:Какая тут уже недвижимость
Нарешті дехто зрозумів, що в Києві - надлишок новобудів?

Є сенс купляти? Надлишок - тому дешевше
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10296
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 910 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 06 чер, 2025 18:35

  Investor_K написав:
  Frant написав:
  Бетон написав:Какая тут уже недвижимость
Нарешті дехто зрозумів, що в Києві - надлишок новобудів?

Є сенс купляти? Надлишок - тому дешевше

В Києві не вистачає економ і комфорт. В столиці під інвестицію нуль квартир 1к. Все викуплено.
2к купують в останніх будинках на кінець 26 року. 7 поверх 2с6 і 12 поверх купили ось сьогодні.

Я понял секрет звонков. Нужно раз в неделю лечь кимарнуть, рылы это чувствуют и, чтобы не дать заснуть, обрывают телефон.
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5099
З нами з: 17.12.22
Подякував: 188 раз.
Подякували: 373 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: П'ят 06 чер, 2025 18:43

Бетон
Я понял секрет звонков. Нужно раз в неделю лечь кимарнуть, рылы это чувствуют и, чтобы не дать заснуть, обрывают телефон.


Якщо рукам дати спокій, з жінками так само буде.
Hotab
 
Повідомлень: 15310
З нами з: 15.02.09
Подякував: 393 раз.
Подякували: 2403 раз.
 
Профіль
 
3
3
2
Повідомлення Додано: П'ят 06 чер, 2025 19:21

  Hotab написав:Бетон
Я понял секрет звонков. Нужно раз в неделю лечь кимарнуть, рылы это чувствуют и, чтобы не дать заснуть, обрывают телефон.


Якщо рукам дати спокій, з жінками так само буде.


Ничто так не раздражает женщину, как отдыхающий мужик, а ещё хуже - играющий на компе.

Дай пошпилить. Я 16 лет потерял)
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5099
З нами з: 17.12.22
Подякував: 188 раз.
Подякували: 373 раз.
 
Профіль
 
2
  #<1 ... 12329123301233112332
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2530, 2531, 2532
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
25313 17001022
Переглянути останнє повідомлення
Чет 05 чер, 2025 00:00
Бетон
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 137, 138, 139
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 04:06
1380 6037743
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 кві, 2025 08:40
Investor_K
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 20:29
3 67248
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 18:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (8732)
06.06.2025 19:14
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.