|
|
|
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 06 чер, 2025 20:29
Бетон написав: Hotab написав:Бетон
Я понял секрет звонков. Нужно раз в неделю лечь кимарнуть, рылы это чувствуют и, чтобы не дать заснуть, обрывают телефон.
Якщо рукам дати спокій, з жінками так само буде.
Ничто так не раздражает женщину, как отдыхающий мужик, а ещё хуже - играющий на компе.
Дай пошпилить. Я 16 лет потерял)
особенно если на специализированнтх сайтах
-
Investor_K
-
-
- Повідомлень: 10297
- З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 910 раз.
-
-
Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|25313
|17002436
|
Чет 05 чер, 2025 00:00
Бетон
|
|1380
|6037888
|
|
|3
|67248
|
Пон 11 жов, 2021 18:05
_Klim
|