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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12330123311233212333
Повідомлення Додано: П'ят 06 чер, 2025 20:29

  Бетон написав:
  Hotab написав:Бетон
Я понял секрет звонков. Нужно раз в неделю лечь кимарнуть, рылы это чувствуют и, чтобы не дать заснуть, обрывают телефон.


Якщо рукам дати спокій, з жінками так само буде.


Ничто так не раздражает женщину, как отдыхающий мужик, а ещё хуже - играющий на компе.

Дай пошпилить. Я 16 лет потерял)
особенно если на специализированнтх сайтах
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Повідомлення Додано: П'ят 06 чер, 2025 21:29

Бетон

Я 16 лет потерял)


Якщо кожного дня пробігати по 3 км, то за тиждень ти втратиш 7 днів.

Стамбульський бігунець сьогодні втратив єдиний топік, де з ним ще більш-менш нормально спілкувались, і якось , хай неохоче, але відповідали на його квадратні питання. Походу відсьогодні все, камінгаут бидла безповоротний.
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Повідомлення Додано: П'ят 06 чер, 2025 21:41

  Бетон написав:Я понял секрет звонков. Нужно раз в неделю лечь кимарнуть, рылы это чувствуют и, чтобы не дать заснуть, обрывают телефон.
я вообще ни с каких номеров не беру трубку. Друзьям и знакомым сказал чтобы звонили на Вайбер а лучше писали. Когда человеку от вас что то надо он и на Вайбер позвонит. А так раз два набрал - нет ответа, ну и думает досвидос, ну и (отвечаю на его мысли ) взаимно.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: П'ят 06 чер, 2025 22:01

  Faceless написав:барабашов
ККЦ наскільки я знаю відслужив з початку повномасштабного і не так давно повернувся, тож мимо

Вы в прямом эфире видели как тот парень-герой танковый клин "Армат" одним выстрелом из дробовика уважать границы 1991года заставил?
А потом начали падать СУшки...35е...
барабашов
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