особенно если на специализированнтх сайтахБетон написав:
Ничто так не раздражает женщину, как отдыхающий мужик, а ещё хуже - играющий на компе.
Дай пошпилить. Я 16 лет потерял)
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Додано: П'ят 06 чер, 2025 20:29
особенно если на специализированнтх сайтах
Додано: П'ят 06 чер, 2025 21:29
Бетон
Якщо кожного дня пробігати по 3 км, то за тиждень ти втратиш 7 днів.
Стамбульський бігунець сьогодні втратив єдиний топік, де з ним ще більш-менш нормально спілкувались, і якось , хай неохоче, але відповідали на його квадратні питання. Походу відсьогодні все, камінгаут бидла безповоротний.
Додано: П'ят 06 чер, 2025 21:41
я вообще ни с каких номеров не беру трубку. Друзьям и знакомым сказал чтобы звонили на Вайбер а лучше писали. Когда человеку от вас что то надо он и на Вайбер позвонит. А так раз два набрал - нет ответа, ну и думает досвидос, ну и (отвечаю на его мысли ) взаимно.
Додано: П'ят 06 чер, 2025 22:01
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