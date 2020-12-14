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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 06 чер, 2025 20:29
Бетон написав: Hotab написав:Бетон
Я понял секрет звонков. Нужно раз в неделю лечь кимарнуть, рылы это чувствуют и, чтобы не дать заснуть, обрывают телефон.
Якщо рукам дати спокій, з жінками так само буде.
Ничто так не раздражает женщину, как отдыхающий мужик, а ещё хуже - играющий на компе.
Дай пошпилить. Я 16 лет потерял)
особенно если на специализированнтх сайтах
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Додано: П'ят 06 чер, 2025 21:29
Бетон
Я 16 лет потерял)
Якщо кожного дня пробігати по 3 км, то за тиждень ти втратиш 7 днів.
Стамбульський бігунець сьогодні втратив єдиний топік, де з ним ще більш-менш нормально спілкувались, і якось , хай неохоче, але відповідали на його квадратні питання. Походу відсьогодні все, камінгаут бидла безповоротний.
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Додано: П'ят 06 чер, 2025 21:41
Бетон написав:
Я понял секрет звонков. Нужно раз в неделю лечь кимарнуть, рылы это чувствуют и, чтобы не дать заснуть, обрывают телефон.
я вообще ни с каких номеров не беру трубку. Друзьям и знакомым сказал чтобы звонили на Вайбер а лучше писали. Когда человеку от вас что то надо он и на Вайбер позвонит. А так раз два набрал - нет ответа, ну и думает досвидос, ну и (отвечаю на его мысли ) взаимно.
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Додано: П'ят 06 чер, 2025 22:01
Faceless написав:
барабашов
ККЦ наскільки я знаю відслужив з початку повномасштабного і не так давно повернувся, тож мимо
Вы в прямом эфире видели как тот парень-герой танковый клин "Армат" одним выстрелом из дробовика уважать границы 1991года заставил?
А потом начали падать СУшки...35е...
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Додано: П'ят 06 чер, 2025 23:15
Hotab написав:Бетон
Я 16 лет потерял)
Якщо кожного дня пробігати по 3 км, то за тиждень ти втратиш 7 днів.
Стамбульський бігунець сьогодні втратив єдиний топік, де з ним ще більш-менш нормально спілкувались, і якось , хай неохоче, але відповідали на його квадратні питання. Походу відсьогодні все, камінгаут бидла безповоротний.
Хто це? Що трапилось. Давайте миритись
Я до сих пір не можу зрозуміти, навіщо ми всі щось пишемо на форумі, доречі
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Додано: П'ят 06 чер, 2025 23:27
Бетон
Хто це?
Інвалід офіцерського складу.
Житель гарему турецького султана. Але функціонал самця там лише у султана. Роль бігунця не завидна, але будемо толерантні.
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Додано: П'ят 06 чер, 2025 23:34
Wirująświatła написав: Бетон написав:
Я понял секрет звонков. Нужно раз в неделю лечь кимарнуть, рылы это чувствуют и, чтобы не дать заснуть, обрывают телефон.
я вообще ни с каких номеров не беру трубку. Друзьям и знакомым сказал чтобы звонили на Вайбер а лучше писали. Когда человеку от вас что то надо он и на Вайбер позвонит. А так раз два набрал - нет ответа, ну и думает досвидос, ну и (отвечаю на его мысли ) взаимно.
Може це і правильно. Більше часу на себе лишається. Не знаю.
В мене щодня від 10 хвили до 2-3 годин телефонні розмови на тему дати комусь на когось характеристику, посприяти... або попросити щоб за мене десь попросили віднестися з повагою чи узгодження спілих позицій... обмін думками, досвідом, консультації...
Трохи напрягає, але реальну картину по питанням які виникають можна сформувати тільки так. СМИ, інтернет це так... люк - ілюмінатор в світ хомячків.
Я так думаю (с)
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Додано: П'ят 06 чер, 2025 23:38
Бетон написав:
Я до сих пір не можу зрозуміти, навіщо ми всі щось пишемо на форумі, доречі
Я з метою провокацій. Цікаво що в головах людей насправді, а не тоді коли вони хочуть подобатись бо їм щось треба від мене.
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Додано: П'ят 06 чер, 2025 23:52
барабашов написав: kingkongovets написав:
Что значит"ухыляеться вид прызову"?
Ты имеешь в виду 48ми летнего жидоеврея, который, проживая в Киеве 11лет назад на Липках(или Оболони, ЮА вроде знает где точно), получил дома в Крмвом 4 повестки и похерил их?
В Оазисі воно обітало.
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Додано: Суб 07 чер, 2025 00:01
UA написав:
В мене щодня від 10 хвили до 2-3 годин телефонні розмови на тему дати комусь на когось характеристику, посприяти... або попросити щоб за мене десь попросили віднестися з повагою чи узгодження спілих позицій... обмін думками, досвідом, консультації...
я через это всё прошел. когда приходил домой с работы в 21 и от усталости не мог общаться ни с женой ни с ребенком. Каждый сам кузнец своего счастья, ещё хуже если вас используют как справочную или банкомат. Обмен мыслями должен быть равноценным, мысли в стиле "трава зеленая" мне не интересны. Никогда ни за кого не просил из принципа. Ладно если чел сирота, глухой или колясочник, а здоровый лоб - 4 ноги сам должен уметь за себя попросить. Может это разрушает какую то социальность, которую я злостно пиарю на другой ветке, но развитие личности для меня важнее. Социум сегодня один, а завтра другой. Под всех подстраиваться - спина сломается. Это ж не вы им звоните?
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