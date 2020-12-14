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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 07 чер, 2025 00:15
Wirująświatła написав:
ещё хуже если вас используют как справочную или банкомат. Обмен мыслями должен быть равноценным, мысли в стиле "трава зеленая" мне не интересны. Никогда ни за кого не просил из принципа.
Меня используют и я использую.
Иногда взаимозачет происходит лет так через 20...
Четкие люди без предварительных рекомендаций, с уважением вопрос выслушивать не станут.
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Додано: Суб 07 чер, 2025 00:23
UA написав:
Четкие люди без предварительных рекомендаций, с уважением вопрос выслушивать не станут.
значит они рабы рекомендаций. чёткие люди признают себя рабами? В целом все зависит от цели. Для меня топ цель - всеобщая справедливость (более глубокая чем отнять и поделить). Если мне будут рекомендовать какую-то несправедливость, я пошлю.
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Додано: Суб 07 чер, 2025 00:31
Wirująświatła написав: UA написав:
Четкие люди без предварительных рекомендаций, с уважением вопрос выслушивать не станут.
значит они рабы рекомендаций. чёткие люди признают себя рабами?
Да, рабы выработанных годами правил, привычек, протоколов действий ...
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Додано: Суб 07 чер, 2025 00:33
UA написав:
Да, рабы выработанных годами правил, привычек, протоколов действий ...
какая у них конечная цель? для чего им нужны их привычки и протоколы?
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Додано: Суб 07 чер, 2025 00:44
Wirująświatła написав:
Для меня топ цель - всеобщая справедливость (более глубокая чем отнять и поделить). Если мне будут рекомендовать какую-то несправедливость, я пошлю.
Взгляд на справедливость зависит от точки сидения индивидуума.
Всеобщая это утопия.
Посылать и обижать в этом нет никакого сенса.
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Додано: Суб 07 чер, 2025 00:46
Wirująświatła написав: UA написав:
Да, рабы выработанных годами правил, привычек, протоколов действий ...
какая у них конечная цель? для чего им нужны их привычки и протоколы?
Нет цели, есть только путь...
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