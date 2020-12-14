RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12331123321233312334
Повідомлення Додано: Суб 07 чер, 2025 00:23

  UA написав:Четкие люди без предварительных рекомендаций, с уважением вопрос выслушивать не станут.
значит они рабы рекомендаций. чёткие люди признают себя рабами? В целом все зависит от цели. Для меня топ цель - всеобщая справедливость (более глубокая чем отнять и поделить). Если мне будут рекомендовать какую-то несправедливость, я пошлю.
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 30224
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2508 раз.
Подякували: 3494 раз.
 
Профіль
 
2
3
Повідомлення Додано: Суб 07 чер, 2025 00:31

  Wirująświatła написав:
  UA написав:Четкие люди без предварительных рекомендаций, с уважением вопрос выслушивать не станут.
значит они рабы рекомендаций. чёткие люди признают себя рабами?

Да, рабы выработанных годами правил, привычек, протоколов действий ...
UA
 
Повідомлень: 9437
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1878 раз.
Подякували: 2326 раз.
 
Профіль
 
1
1
1
Повідомлення Додано: Суб 07 чер, 2025 00:33

  UA написав:Да, рабы выработанных годами правил, привычек, протоколов действий ...
какая у них конечная цель? для чего им нужны их привычки и протоколы?
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 30224
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2508 раз.
Подякували: 3494 раз.
 
Профіль
 
2
3
Повідомлення Додано: Суб 07 чер, 2025 00:44

  Wirująświatła написав:Для меня топ цель - всеобщая справедливость (более глубокая чем отнять и поделить). Если мне будут рекомендовать какую-то несправедливость, я пошлю.

Взгляд на справедливость зависит от точки сидения индивидуума.
Всеобщая это утопия.
Посылать и обижать в этом нет никакого сенса.
UA
 
Повідомлень: 9437
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1878 раз.
Подякували: 2326 раз.
 
Профіль
 
1
1
1
Повідомлення Додано: Суб 07 чер, 2025 00:46

  Wirująświatła написав:
  UA написав:Да, рабы выработанных годами правил, привычек, протоколов действий ...
какая у них конечная цель? для чего им нужны их привычки и протоколы?

Нет цели, есть только путь...
UA
 
Повідомлень: 9437
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1878 раз.
Подякували: 2326 раз.
 
Профіль
 
1
1
1
Повідомлення Додано: Суб 07 чер, 2025 06:42

  Wirująświatła написав:]я вообще ни с каких номеров не беру трубку



Зображення
Hotab
 
Повідомлень: 15319
З нами з: 15.02.09
Подякував: 393 раз.
Подякували: 2404 раз.
 
Профіль
 
3
3
2
Повідомлення Додано: Суб 07 чер, 2025 06:44

  Wirująświatła написав:
  UA написав:Четкие люди без предварительных рекомендаций, с уважением вопрос выслушивать не станут.
значит они рабы рекомендаций. чёткие люди признают себя рабами? В целом все зависит от цели. Для меня топ цель - всеобщая справедливость (более глубокая чем отнять и поделить). Если мне будут рекомендовать какую-то несправедливость, я пошлю.

Мій дід (він пережив голод 1933, воював з німцями в 1943-1944) колись сказав так: "Справедливості не було, немає і не буде!"
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23258
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1760 раз.
Подякували: 2575 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 07 чер, 2025 07:30

  Frant написав:
  Wirująświatła написав:
  UA написав:Четкие люди без предварительных рекомендаций, с уважением вопрос выслушивать не станут.
значит они рабы рекомендаций. чёткие люди признают себя рабами? В целом все зависит от цели. Для меня топ цель - всеобщая справедливость (более глубокая чем отнять и поделить). Если мне будут рекомендовать какую-то несправедливость, я пошлю.

Мій дід (він пережив голод 1933, воював з німцями в 1943-1944) колись сказав так: "Справедливості не було, немає і не буде!"


Що тут на тиждень накатали по ділу ?
Нерухомість вниз ?
А по іншому не може бути з постійними феєрверками.
Хомякоид
 
Повідомлень: 2596
З нами з: 19.09.14
Подякував: 3037 раз.
Подякували: 433 раз.
 
Профіль
 
1
  #<1 ... 12331123321233312334
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2530, 2531, 2532
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
25313 17010243
Переглянути останнє повідомлення
Чет 05 чер, 2025 00:00
Бетон
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 137, 138, 139
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 04:06
1380 6040710
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 кві, 2025 08:40
Investor_K
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 20:29
3 67285
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 18:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.