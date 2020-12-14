Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
UA написав:Четкие люди без предварительных рекомендаций, с уважением вопрос выслушивать не станут.
значит они рабы рекомендаций. чёткие люди признают себя рабами? В целом все зависит от цели. Для меня топ цель - всеобщая справедливость (более глубокая чем отнять и поделить). Если мне будут рекомендовать какую-то несправедливость, я пошлю.
UA написав:Четкие люди без предварительных рекомендаций, с уважением вопрос выслушивать не станут.
значит они рабы рекомендаций. чёткие люди признают себя рабами? В целом все зависит от цели. Для меня топ цель - всеобщая справедливость (более глубокая чем отнять и поделить). Если мне будут рекомендовать какую-то несправедливость, я пошлю.
Мій дід (він пережив голод 1933, воював з німцями в 1943-1944) колись сказав так: "Справедливості не було, немає і не буде!"
UA написав:Четкие люди без предварительных рекомендаций, с уважением вопрос выслушивать не станут.
значит они рабы рекомендаций. чёткие люди признают себя рабами? В целом все зависит от цели. Для меня топ цель - всеобщая справедливость (более глубокая чем отнять и поделить). Если мне будут рекомендовать какую-то несправедливость, я пошлю.
Мій дід (він пережив голод 1933, воював з німцями в 1943-1944) колись сказав так: "Справедливості не було, немає і не буде!"
Що тут на тиждень накатали по ділу ? Нерухомість вниз ? А по іншому не може бути з постійними феєрверками.
Wirująświatła написав: не станут.значит они рабы рекомендаций. чёткие люди признают себя рабами? В целом все зависит от цели. Для меня топ цель - всеобщая справедливость (более глубокая чем отнять и поделить). Если мне будут рекомендовать какую-то несправедливость, я пошлю.
Мій дід (він пережив голод 1933, воював з німцями в 1943-1944) колись сказав так: "Справедливості не було, немає і не буде!"
Що тут на тиждень накатали по ділу ? Нерухомість вниз ? А по іншому не може бути з постійними феєрверками.
Звісно, що ціни Кржн лише вниз. Можна офіційно зафіксувати, з 06.06.2025 падіння цін в стране крєпкіх бесхозяйствєнніков- дерибанщиків і зелених клоунів-безракетчиків - різко прискорилось. Пожежа йде за планом. Рили новобудівці - в акує, це чіткий сигнал.
Недарма я ще в 2011 дві чіткий прогноз керманичам: "Как ви, братці, не садітесь, а в музиканти нє годітесь!"
Середня вартість однокімнатних квартир у травні продовжувала зростати в більшості регіонів України. Найбільший ріст зафіксовано у Херсонській області — +16%, хоча вона залишається найдешевшою за цим типом житла.
Найдорожче житло — у столиці: вартість однокімнатної квартири в Києві сягає $92,4 тис. У розрізі районів — Печерський залишається найдорожчим (майже $132 тис.), а Деснянський — найдоступнішим ($45 тис.).