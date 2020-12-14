Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Якщо кожного дня пробігати по 3 км, то за тиждень ти втратиш 7 днів.
Стамбульський бігунець сьогодні втратив єдиний топік, де з ним ще більш-менш нормально спілкувались, і якось , хай неохоче, але відповідали на його квадратні питання. Походу відсьогодні все, камінгаут бидла безповоротний.
Хто це? Що трапилось. Давайте миритись Я до сих пір не можу зрозуміти, навіщо ми всі щось пишемо на форумі, доречі
kingkongovets написав:Середня вартість однокімнатних квартир у травні продовжувала зростати в більшості регіонів України. Найбільший ріст зафіксовано у Херсонській області — +16%, хоча вона залишається найдешевшою за цим типом житла.
Найдорожче житло — у столиці: вартість однокімнатної квартири в Києві сягає $92,4 тис. У розрізі районів — Печерський залишається найдорожчим (майже $132 тис.), а Деснянський — найдоступнішим ($45 тис.).