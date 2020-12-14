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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12332123331233412335
Повідомлення Додано: Суб 07 чер, 2025 08:53

  Бетон написав:
  Hotab написав:Бетон

Я 16 лет потерял)


Якщо кожного дня пробігати по 3 км, то за тиждень ти втратиш 7 днів.

Стамбульський бігунець сьогодні втратив єдиний топік, де з ним ще більш-менш нормально спілкувались, і якось , хай неохоче, але відповідали на його квадратні питання. Походу відсьогодні все, камінгаут бидла безповоротний.

Хто це? Що трапилось. Давайте миритись
Я до сих пір не можу зрозуміти, навіщо ми всі щось пишемо на форумі, доречі

Я за себе знаю.
Investor_K
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Повідомлення Додано: Суб 07 чер, 2025 08:55

  kingkongovets написав:Середня вартість однокімнатних квартир у травні продовжувала зростати в більшості регіонів України. Найбільший ріст зафіксовано у Херсонській області — +16%, хоча вона залишається найдешевшою за цим типом житла.

Найдорожче житло — у столиці: вартість однокімнатної квартири в Києві сягає $92,4 тис. У розрізі районів — Печерський залишається найдорожчим (майже $132 тис.), а Деснянський — найдоступнішим ($45 тис.).

https://3m2.ua/news/vtorynnyj-rynok-zhy ... oblastyah/

А як же прогнози франта?
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Повідомлення Додано: Суб 07 чер, 2025 09:47

  Investor_K написав:
  kingkongovets написав:Середня вартість однокімнатних квартир у травні продовжувала зростати в більшості регіонів України. Найбільший ріст зафіксовано у Херсонській області — +16%, хоча вона залишається найдешевшою за цим типом житла.

Найдорожче житло — у столиці: вартість однокімнатної квартири в Києві сягає $92,4 тис. У розрізі районів — Печерський залишається найдорожчим (майже $132 тис.), а Деснянський — найдоступнішим ($45 тис.).

https://3m2.ua/news/vtorynnyj-rynok-zhy ... oblastyah/

А як же прогнози франта?

Є реальний світ, реальний Київ.
Є писульки від рилів-новобудівців.

Які нахрєн середня ціна 92 000 для 1к квартири? Це для кого ККЦ постить?
Frant
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